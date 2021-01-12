مسابقات رالی در بیابان های عربستان

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اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مسابقات رالی در بیابان ها و شنزارهای عربستان برای دومین سال پیاپی جلب می کند.
В Саудовской Аравии 2 января стартовал 43-й по счету ралли-марафон "Дакар". Пилотам на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах и грузовых машинах в течение почти двух недель предстоит преодолеть маршрут в тяжелых условиях аравийской пустыни. Дюны и барханы, каменистые участки на побережье Красного моря и расщелины – все это делает гонку зрелищной и захватывающей.
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