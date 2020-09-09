ثروتمندترین ساکنان جهان از نگاه فوربس

Основатель Amazon стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов. Смотрите нашу фотоленту!

Владелец Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes.

Его состояние оценивается в 179 миллиардов долларов.

Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов.

Кстати, бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании, вошла в топ-15 рейтинга ‒ ее состояние оценивается в 57 миллиардов долларов.

Следом за Безосом следуют сооснователь Microsoft Билл Гейтс 111 миллиардами долларов и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - 103,8 миллиарда долларов.

Смотрите нашу фотоленту!