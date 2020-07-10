ثبت نام
20:30 10 ژوئیه 2020
iraf
    جستجو
    کووید-19
    شمار مبتلایان:
     
    شمار بهبود یافتگان:
     
    شمار درگذشتگان:
     
    JHU CSSE
    عکس

    ناآرامی ها در آتن

    دریافت لینک کوتاه
    0 0 0
    اخبار
    همه اخبار
    همه اخبار
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
    © Sputnik / Kostis Ntantamis
    تظاهرکنندگان در آتن، به دلیل محدودیت های تعیین شده در خصوص میتینگ ها به اعتراض پرداختند.
    https://cdn1.img.ir.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Persian
    https://ir.sputniknews.com/photo/202007106685211/

    اسپوتنیک توجه شما را به ادامه ناآرامی ها در پایتخت یونان جلب می کند.

    В центре греческой столицы, перед парламентом страны, собралось около десяти тысяч человек. Некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций". При этом начавшиеся мирно протесты несколько раз перерастали в уличные беспорядки.

    Очевидцы сообщают о том, что некоторые из собравшихся начали забрасывать полицию фальшфейерами и различными предметами. Полицейские ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

    Зачинщиками беспорядков стали сторонники движения автономизма и радикалы из так называемого "Черного блока".

    К массовым выступлениям против положений нового документа призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас.

    Согласно новому закону, для проведения любой демонстрации необходимо будет подать заявку, а организаторам - взять на себя обязательство обеспечить мирный характер мероприятия. В противном случае их можно будет привлечь к ответственности.

    مرتبط:

    آتش سوزی در کابین خلبان پرواز برلین - آتن
    تهران به آتن: حواست را جمع کن
    آتن بهترین رابطه را با تهران دارد
    مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
    کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

    عکس های دیگر

    مطالب پیشنهادی دیگر
    چندرسانه ای
    دختران در جشن ایران کوپالا در روستای توروف بلاروس
    زیبایی الهام بخش دختران اسلاو
    کابلوف: آمریکا در قاچاق مواد مخدر افغانستان مشارکت دارد
    کابلوف: آمریکا در قاچاق مواد مخدر افغانستان مشارکت دارد
    Bolton infografika
    نقش ایران در کتاب جنجالی مشاور پیشین ترامپ
    ثبت نام
    ورودحریم خصوصی
    شما با کلیک کردن "ثبت نام" موافقت خود را با پرداش اطلاعات شخصی تان و قبول سیاست حفظ حریم خصوصی را اعلام می کنید.
    احیای رمز عبور
    captcha
    ورودحریم خصوصی
    ثبت نام
    آیا من دارای حساب کاربری در ir.sputniknews.com هستم؟
    بلهنه
    ثبت نام
    avatar

    سلام !

    من دارای حساب کاربری در ir.sputniknews.com نیستم.
    ثبت نامآیا رمز عبور را فراموش کردید؟حریم خصوصی
    ثبت نام
    avatar

    سلام !

    ورود
    من دارای حساب کاربری در ir.sputniknews.com هستم
    حذف حساب کاربری
    آیا مطمئن هستید که می خواهید حساب کاربری خود را در ir.sputniknews.com حذف کنید؟
    بلهنه
    حساب کاربری شما حذف شد! شما می توانید طی 30 روز با رفتن به لینک موجود در نامه ارسالی برای شما به نشانی ذکر شده هنگام ثبت نام آنرا احیا کنید.
    بستن
    Votre message a été envoyé!
    مقررات ارسال کامنت

    ثبت نام و گرفتن اجازه دسترسی کاربران در وبسایت های "اسپوتنیک" از طریق حساب یا حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی حاکی از قبول این مقررات خواهد بود.

    کاربران ملزم هستند قوانین ملی و بین المللی را رعایت کنند. کاربران موظف هستند با دیگر شرکت کنندگان در بحث ها و خوانندگان محترمانه صحبت کنند.

    مدیریت سایت حق دارد کامنت های نوشته شده به زبان های دیگر متفاوت با زبان سایت را حذف کند.

    هرگونه کامنت درج شده درسایت های sputniknews.com به هر زبانی قابل تغییر است.

    کامنت های کاربران در حالات زیر حذف می شود:

    • با موضوع پیام مطابقت نداشته باشد؛
    • به نفرت و تبعیض نژادی، قومی، جنسی، مذهبی یا اجتماعی مساعدت کرده یا حقوق اقلیت ها را نقض کند؛
    • حقوق افراد نابالغ را چنان نقض کند که به آنها آسیب و لطمه به هر شکلی از جمله آسیب های اخلاقی و معنوی وارد شود ؛
    • حاوی ایده های افراط گرایانه بوده یا به دیگر فعالیت های غیر قانونی فرا بخواند؛
    • حاوی اهانت ها و تهدیدات خطاب به دیگر کاربران ، افراد یا سازمان های مشخص بوده، آبرو و حیثیت آنها را خدشه دارکرده و به اعتبار کاری آنها لطمه وارد کند؛
    • حاوی توهینات یا اطلاعات غیر محترمانه نسبت به خبرگزاری "اسپوتنیک" باشد؛
    • مصونیت زندگی خصوصی را نقض کرده، اطلاعات شخصی افراد ثالت را بدون موافقت آنها منتشر نموده یا سریت مکاتبات را نقض کند؛
    • صحنه های خشونت و رفتار خشن با حیوانات را شرح دهد؛
    • حاوی اطلاعات درباره روش های خودکشی بوده و به خودکشی تحریک کند؛
    • اهداف انتفاعی را دنبال کرده، حاوی پیام تجاری نامناسب یا لینک به دیگر سایت های حاوی چنین اطلاعاتی باشد؛
    • هدف پیشبرد محصولات و خدمات طرفهای ثالث بدون داشتن مجوز مناسب را داشته باشد؛
    • حاوی واژه های غیر متعارف و همچنین اشارات به استفاده از واژه های قابل تعریف به این شکل باشد؛
    • حاوی هرزنامه و تبلیغ کننده هرزنامه بوده و خدمات توزیع پستی پیام های تجاری را تبلیغ کند؛
    • به استعمال مواد مخدر و روانگردان مساعدت کرده و درباره محصولات خود و چگونگی استفاده از آنها اطلاعات واگذار کند؛
    • حاوی لینک ویروس ها و بدافزارها باشد؛
    • بخشی از آکسیون سازمان یافته استفاده از کامنت های دارای محتوی یکسان یا مشابه باشد؛
    • پر کردن موضوع بحث با تعداد زیادی از پیام های کم محتوا
    • آداب معاشرت را با نشان دادن هرنوع رفتار ستیزه جویانه، تحقیر آمیزیا توهین آمیز نقض کند؛
    • از زبان استاندارد و صحیح پیروی نکرده و مثلا متن را بدون رعایت فواصل چاپ کند.

    مدیریت حق دارد در صورت نقض این مقررات دسترسی کاربر به صفحه را مسدود کرده یا حساب کاربری وی را بدون اطلاع دهی از قبل، حذف کند.

    کاربر می تواند با برقراری تماس با ناظمان از طریق پست الکترونیکی زیر پیشنهاد احیای حساب / آزاد کردن دسترسی را مطرح کند: moderator.ir@sputniknews.com

    نامه باید حاوی نکات زیر باشد:

    • موضوع ـ احیای حساب/ آزاد کردن دسترسی به حساب؛
    • ای دی (ID) کاربر؛
    • توضیح اقداماتی که به مسدود کردن و نقض مقررات ما منجر شده اند.

    اگر ناظمان احیای حساب کاربری / آزاد کردن دسترسی را ممکن تشخیص دهند، این کار انجام خواهد شد.

    در صورت نقض دوباره مقررات از جانب کاربر، دسترسی دیگر احیا نخواهد شد. برای برقراری تماس با گروه ناظمان به نشانی زیر نامه بنویسید: moderator.ir@sputniknews.com

    ورود
    ثبت نامآیا رمز عبور را فراموش کردید؟حریم خصوصی
    تائید
    اطلاعیه اسپوتنیک

    شما می توانید برای دریافت اطلاعیه های اسپوتنیک مشترک شوید

    مشترک شدنمنصرف شدن