ناآرامی ها در آتن

В центре греческой столицы, перед парламентом страны, собралось около десяти тысяч человек. Некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций". При этом начавшиеся мирно протесты несколько раз перерастали в уличные беспорядки.

Очевидцы сообщают о том, что некоторые из собравшихся начали забрасывать полицию фальшфейерами и различными предметами. Полицейские ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Зачинщиками беспорядков стали сторонники движения автономизма и радикалы из так называемого "Черного блока".

К массовым выступлениям против положений нового документа призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас.

Согласно новому закону, для проведения любой демонстрации необходимо будет подать заявку, а организаторам - взять на себя обязательство обеспечить мирный характер мероприятия. В противном случае их можно будет привлечь к ответственности.