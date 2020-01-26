اپیدمی ویروس کرونا در چین

Посмотрите, что происходит в Китае, где с большой скоростью распространяется эпидемия коронавируса нового типа 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Специалисты больницы при Университете Уханя отмечают, что первыми признаками заражения могут стать диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, а также головные боли. В редких случаях – сердцебиение, стеснение в груди.

Проблема еще и в том, что вирус быстро распространился за пределы Китая. Случаи заражения уже зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Смотрите в этой фотоленте, что происходит в Китае, какие меры безопасности там предпринимают.