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21:32 23 ژانویه 2020
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    سوپر مدل ها در پاریس

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    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Schiaparelli
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Alexandre Vauthier
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Armani Prive
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Armani Prive
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Dior
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Dior
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Chanel
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Chanel
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Chanel
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Givenchy
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Givenchy
    • Неделя моды в Париже Haute Couture: Jean Paul Gaultier
    © AP Photo / Francois Mori
    هفته مد پاریس
    https://cdn2.img.ir.sputniknews.com/images/576/47/5764729.jpg
    Sputnik Persian
    https://ir.sputniknews.com/photo/202001235765522/

    Это показы, которые будут определять то, в чем вы выйдете из дома грядущей весной. И, конечно же, невероятный Жан-Поль Готье, который решил никого больше не одевать. Смотрите лучшие фото с Недели высокой моды в Париже

    Здесь белоснежные кружевные платья от французского модельера Алекси Мабий, струящиеся синие с бахромой и вышивкой - от Armani Prive, древнегреческие тоги всех оттенков от Dior, сдержанные наряды от Chanel, цветочные платья от Givenchy и, конечно же, невероятный Жан-Поль Готье, который решил завершить свою 50-летнюю деятельность, в последний раз продемонстрировав на подиуме свои шедевры.

    Все это и многое другое на Неделе высокой моды в Париже. Именно эта неделя решила, что вы будете носить этой весной и летом.

    Смотрите фото!

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