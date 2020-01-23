سوپر مدل ها در پاریس

Здесь белоснежные кружевные платья от французского модельера Алекси Мабий, струящиеся синие с бахромой и вышивкой - от Armani Prive, древнегреческие тоги всех оттенков от Dior, сдержанные наряды от Chanel, цветочные платья от Givenchy и, конечно же, невероятный Жан-Поль Готье, который решил завершить свою 50-летнюю деятельность, в последний раз продемонстрировав на подиуме свои шедевры.
Все это и многое другое на Неделе высокой моды в Париже. Именно эта неделя решила, что вы будете носить этой весной и летом.
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