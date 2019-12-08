جشن سال نو در سراسر جهان

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В каждой стране свои традиции - некоторые открывают рождественские городки и ярмарки, а кто-то украшает весь город китайскими фонарями. Подробности - в фотоленте Sputnik Литва
Все европейские страны отмечают Рождество и Новый год. Однако кроме праздников самих по себе очень важным становится создание предновогоднего настроения. Примерно за четыре-пять недель мировые столицы начинают готовиться к самому шумному и веселому празднику в году.
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