پاتیناژ در میدان سرخ

В этом году темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы "Спокойной ночи, малыши!". На церемонии открытия зрители увидели отрывок из нового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", работа над которым велась девять месяцев.

На открытии ГУМ-катка на Красной площади присутствовали олимпийская чемпионка Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова.

Посетителей ГУМ-катка окружала приятная праздничная атмосфера. Гости смогли почувствовать себя как в сказке - они фотографировались на фоне тематических стендов, общались с героями "Спокойной ночи, малыши!", ели конфеты и сладости. Те, кто хотел покататься на льду, мог взять напрокат коньки, также гостям выдавали пледы.

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.