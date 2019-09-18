بهترین مدارس سیرک در شوروی بودند

Отсчет ведется с даты подписания декрета Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела». Подпись под документом поставил Владимир Ленин. В декрете все цирки объявлялись государственными. Их включили в объединение Союзгосцирк, после распада Советского Союза он стал Росгосцирком.

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре посвятил юбилею праздничное представление.

Треть населения России считает, что отечественный цирк является лучшим в мире. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти девяносто процентов респондентов бывали в цирке хотя бы один раз в жизни. Восемнадцать процентов ходили на представление в течение двух последних лет. И только одиннадцать процентов опрошенных никогда не ходили в цирк.

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