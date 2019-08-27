بیایید با هم به گرجستان سفر کنیم

Сванетия – одно из самых колоритных и удивительных мест Грузии. Расположенная в горной местности, эта область развивалась обособленно и сохранила свои многовековые традиции, историю, самобытную кухню по сей день. Сванетия также славится суровыми и величественными горами, бурными реками и водопадами, ну и, конечно же, знаменитыми каменными башнями и общиной Ушгули, ставшей буквально туристической Меккой в последние годы.

Чем же так примечательно это место и почему туристы едут туда, не взирая на отдаленность и труднодоступность в плохую погоду, особенно в зимнее время, когда горные дороги заносит снегом?

Главная особенность общины Ушгули, которая включает в себя села Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели, это сохранившийся средневековый шарм - время здесь как будто остановилось. Десятки величественных каменных башен, неспешный быт местных жителей, горы и великолепные пейзажи, от которых захватывает дух. В Ушгули сохранились сдвоенные сванские башни, которых больше нигде нет, церковь со старинной росписью, замок царицы Тамары, который считался ее летней резиденцией. По некоторым предположениям, захоронена царица Тамара также в Ушгули. Община расположена на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных постоянных поселений в Европе, а за свою исключительную архитектуру и исторические достопримечательности включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стоит ли поехать в Ушгули? Однозначно – да. Словами и даже фотографиями не передать всей красоты, величественности и уникальности этого места. Ну а пока вы можете посмотреть снимки фотокорреспондента Sputnik Азербайджан, сделанные в ходе непродолжительного путешествия в этот отдаленный, но в то же время самый колоритный уголок Грузии.