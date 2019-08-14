بارش ستاره در آسمان

В ночь на 13 августа в ночном небе наблюдался самый большой звездопад этого лета - метеорный поток Персеиды.
Метеорный поток Персеиды - одно из самых красивых и известных явлений ночного неба Северного полушария. Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и численным метеорным потоком, который достигает своего максимума каждый год в августе.
Начинается все действо обычно с 17 июля и заканчивается 24 августа. В течение пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.
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