بارش ستاره در آسمان

Каждый год безлунной августовской ночью перед терпеливым наблюдателем открывается великолепное зрелище падающих звезд.

В ночь на 13 августа в ночном небе наблюдался самый большой звездопад этого лета - метеорный поток Персеиды.

Метеорный поток Персеиды - одно из самых красивых и известных явлений ночного неба Северного полушария. Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и численным метеорным потоком, который достигает своего максимума каждый год в августе.

Начинается все действо обычно с 17 июля и заканчивается 24 августа. В течение пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.