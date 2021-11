بقای اسرائیل گروی جنگ شیعه-شیعه

دلیل اینکه عبارت صهیونیست ها استفاده می شود و نه یهودیان این است که همه یهودیان جهان تابع تفکرات صهیونیسم نیستند و حتی امروزه بسیاری از یهودی های جهان و حتی یهودی های ساکن اسرائیل مخالف تشکیل دولت اسرائیل قبل از رسیدن روز موعود و ظهور مسیح موعود یهودی ها می باشند چون باور دارند تشکیل چنین دولتی می تواند همه اهداف آنها را به خطر بیاندازد.

از سوی دیگر آنهایی که دیدگاه های صهیونیستی دارند موفق شدند برخی کلیساهای یهودی را متقاعد کنند که برای ظهور مجدد مسیح و پاکسازی جهان باید یهودی ها به سرزمین موعود که همانا اسرائیل است برگردند تا مسیح ظهور کند.

البته نمی خواهم فعلا وارد این بحث فلسفی دینی شوم چون خیلی مفصل است ولی خوب آن کلیساهای مسیحی یا عمدا و یا سهوا متوجه نیستند که منظور یهودی ها از مسیح موعود آن مسیح موعود مسیحیت نیست چون آنها حضرت عیسی مسیح (ع) را مسیح الدجال (کلاهبردار) می دانند.

به هر صورت می توان گفت پایان جنگ جهانی اول فرصت را برای صهیونیست ها فراهم کرد تا زمینه تشکیل دولت اسرائیل را فراهم سازند و پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از یهودی های جهان وادار شده بودند به فلسطین کوچ کنند تا صهیونیست ها بتوانند هدف خود را محقق کنند.

نکته قابل تامل در این ماجرا این است که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بر اساس دین ساخته شده باشد و هویت مردم در آن بر اساس دین تعیین شود، همه کشورهای جهان بر اساس معیارهای مختلف جغرافیایی و یا سیاسی و در نهایت ترکیب های قومی تشکیل شده اند.

در مقابل کشورهای عربی در منطقه که تازه از اشغال عثمانی ها خلاص شده بودند با بحران هویت مواجه بودند، در دوران حکومت عثمانی دولت عثمانی تلاش کرد هویت آنها را محو کند و معیار دولت عثمانی برای هویت دادن به افراد ترک بودن افراد بود و نه مسلمان بودن آنها و به همین دلیل موجی از ترک سازی در سرتاسر امپراتوری عثمانی راه افتاده بود و بسیاری که اصالتا حتی ترک هم نبودند برای اینکه بتوانند به پست و مقام و منصب ویا جایگاهی برسند ادعای ترک بودن می کردند.

البته این ماجرا جدید نبود.

قبل از آن هم پس از اینکه اعراب بر سرزمین های وسیعی تسلط یافتند عرب سازی شروع شد بسیاری از افراد ادعای عرب بودن می کردند و شاید به همین دلیل هم می باشد که مثلا امروزه ما ایرانی ها با عربها و با ترک ها در باره اصالت بسیاری از شخصیت های علمی و تاریخی اختلاف نظر داریم.

البته آرزوی دیرینه اعراب هم ایجاد یک دولت عربی واحد بود که خوب همین ماجرا مستمسک آن شد تا انگلیسی ها بتوانند از نقطه ضعف آنها سوء استفاده کنند و سر آنها کلاه بگذارند و ماجرای کلاه گذاشتن انگلیسی ها سر شریف حسین جد اکبر همین پادشاه امروز اردن ملک عبد الله را می توانید در اینترنت مطالعه کنید.

در همان زمان که عرب ها رویای وحدت عربی را در سر داشتند صهیونیست ها در لندن در حال توطئه چینی بودند و بیانیه بلفور را دریافت کردند و زمانی که انگلیس و فرانسه و روسیه وقت در حال نقشه کشیدن برای تقسیم سرزمین های عثمانی پس از سرنگونی دولت عثمانی بودند یهودی ها در وسط ماجرا بودند و توانستند انگلیس را مجاب کنند تا سهم آنها را بستانند.

عملا صهیونیست ها چند قرن قبل از تشکیل دولت اسرائیل لابی گری را شروع کرده بودند و علیرغم همه اختلافاتی که ممکن است با آنها داشته باشیم باید در این زمینه به آنها احسنت گفت که چگونه توانسته بودند پشت پرده با رهبران کشورهای مختلف ببندند.

متاسفانه هنوز که هنوز است بسیاری از سیاستمداران متوجه نیستند که تاثیر لابیگری پشت پرده صهیونیست ها بسیار بیشتر از حتی جنگ های نظامی است و امروزه آنها با همین لابی گری کاری کرده اند که هیچ رئیس جمهوری ای و هیچ سناتور کنگره ای در آمریکا و یا حتی رهبران و نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر مخصوصا اروپایی جرئت نکند به دنبال حذف تحریم ها از بالاسر ملت ایران بروند و یا به تعهدات خود در قبال ایران عمل کنند.

به هر صورت بحران بی هویتی که عرب ها با آن مواجه بودند منجر به آن شد که کشورهای عربی هر کدام مسیر مختلفی برای ساختار سیاسی خود انتخاب کند که در بسیاری موارد با هم در تضاد بودند و هستند.

برخی به سمت حکومت هایی مشابه حکومت های شرقی رفتند و برخی به سمت حکومت های مشابه حکومت های غربی وبرخی دیگر به سمت تفکر های ناسیسیونالیستی و برخی دیگر به سمت تفکر های دینی مذهبی که آن هم در نوع خود به دو گروه عمده اخوانی و سلفی وهابی تقسیم می شد.

اگر بعدها در تحقیقات برخی محققان به مدارکی دست یافتند که صهیونیست ها پشت پرده ایجاد اختلاف ها میان کشورهای عربی بودند و هستند رسیدند هم نباید تعجب کنید.

چون اعراب با هم متحد نبودند و اولویت همه سران کشورهای عربی رهبری کشور واحد عرب بوده و می باشد هیچ وقت این رهبران نتوانستند با هم کنار بیایند و در جنگ هایی که با اسرائیل داشتند همیشه یکی اسرار را لو می داد تا دیگران موفق نشوند و رهبری جهان عرب را در اختیار بگیرند.

این اختلاف میان اعراب حتی به جایی رسید که مصری ها و سعودی ها در یمن با هم وارد جنگ شدند.

و در موارد زیادی همین رهبران عرب که در اجلاس ها با هم خوش و بش می کردند و سر میز شام با هم می نشستند و هم دیگر را گرم در آغوش می گرفتند بر علیه همدیگر توطئه بچینند، و نتیجه اش را امروزه در کشورهای عربی متعددی مشاهده می کنیم.

تنها زمانی مردم منطقه موفق شدند در مقابل اسرائیلی ها بایستند و پیروز شوند که یک ایدئولوژی وحدت گرا میان آنها رواج یافت و آن ایدئولوژی انقلاب اسلامی در ایران بود.

نمی گویم "انقلاب اسلامی ایران" چون آنهایی که در زمینه انقلاب اسلامی تحقیق کرده اند به خوبی می دانند "انقلاب اسلامی در ایران" نتیجه تجمیع تفکر های فلسفی علمای اسلامی در سرتاسر جهان اسلام طی چندین قرن بود و حتی بسیاری متفکرین اسلامی باور داشتند این انقلاب اسلامی ابتدا در مصر و یا ترکیه و یا عربستان سعودی رخ خواهد داد نه در ایران ولی امام خمینی (ره) همه این تفکر ها را تجمیع کرد و پرچم دار این انقلاب شد و انقلاب اسلامی در ایران موفقیت پیدا کرد.

دلیل مخالفت رهبران دیگر کشورهای اسلامی و حتی راه اندازی جنگ عراق و کشورهای عربی بر علیه ایران هم همین نکته بود.

آنها به خوبی می دانستند که این انقلاب که در ایران رخ داده صرفا انقلاب مسلمانان شیعه بر علیه شاه ایران نبود بلکه انقلابی بود بسیار بزرگتر که شاخه های فکری آن و حتی ریشه هایش در عمق دل کشورهای دیگر اسلامی نیز وجود دارد و موفقیت این انقلاب می تواند موجبات بروز انقلاب های دیگر در سرتاسر جهان اسلام گردد و در نهایت این کشورها بر اساس همان دیدگاه فلسفی به هم می پیوندند و یک قدرت بزرگ اسلامی ایجاد می کنند.

همین هم شد.

همین که انقلاب در ایران موفق شد موج آن در سرتاسر جهان اسلام احساس می شد و بسیاری از مسلمانان به فکر افتادند که به جای اینکه ما دولتی شرقی یا دولتی غربی و یا دولتی ناسیسیونالیست داشته باشیم چرا یک دولت واحد اسلامی نداشته باشم؟

این شد که همه به تکاپو افتادند تا ایدئولوژی این انقلاب را در ایران محصور کنند و اجازه ندهند این انقلاب به کشورهای دیگر برسد.

اما پس از موفقیت های بی نظیر مقاومت اسلامی و مخصوصا حزب الله لبنان در اخراج اسرائیل از لبنان در سال 2000 میلادی و سپس شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه سال 2006 این موج مجددا جان دیگری گرفت و این بار با موج "بیداری اسلامی" در جهان عرب نمایان گشت.

عرب ها و حتی غربی ها تلاش کردند از عبارت هایی مانند "بهار عربی" و یا "انقلاب های عربی" استفاده کنند اما آیت الله خامنه ای از عبارت "بیداری اسلامی" استفاده کرد چون این عبارت معنای زیادی داشت.

بد نیست برای آنهایی که نمی دانند معنای این عبارت یعنی "بیداری اسلامی" (الصهوه الاسلامیه) چیست توضح دهم که در عربستان سعودی وهابی ها از عبارت "اصلاح طلبی اسلامی" برای جنبش خود استفاده کردند در حالی که دیگر جنبش های اسلامی از جمله اخوان المسلمین از عبارت "بیداری اسلامی" استفاده می کردند و زمانی که انقلاب در ایران اتفاق افتاد عموم طرفداران انقلاب ایران در کشورهای عربی از آن به عنوان شروع بیداری اسلامی یاد می کردند و به همین دلیل این عبارت به نقطه وصل انقلاب اسلامی در ایران و رویای حکومت اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی تبدیل شده بود.

خوب موفقیت های حزب الله موجب آن شد که همه مسلمانان دوباره بیدار شوند و متوجه شوند تنها راه بازگشت اقتدار و خروج از سلطه بیگانگان همانان وحدت اسلامی و بیداری اسلامی است و همین مساله در نهایت موجب آن شد تا در سرتاسر جهان اسلام مردم به دنبال انقلاب بر علیه حکام دست نشانده استعمارگران بروند.

البته نمی توان قدرت دست نشاندگان استعمارگران را نادیده گرفت و آنها کنار نشستند بلکه دست به کار شدند و آنچه امروزه مشاهده می کنیم از جنگ میان مردم و دست نشاندگان استعمارگران در بسیاری از کشورهای اسلامی در حال رخ دادن است.

در حالی که زمانی جبهه مقاومت فقط برای مقابله با اسرائیل تشکیل شده بود امروزه جبهه مقاومت به جبهه ای که با توطئه های استکبار جهانی مواجهه می کند تبدیل شده.