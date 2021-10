۲۵ میلیون نفری که بر ۷ میلیارد حکومت میکنند

همین تسلط بر لابی های قدرت منجر شده که امروزه در بسیاری از کشورها شخصیت های سیاسی خود را ملزم به حمایت از اسرائیل بدانند و توجهی به خواسته کشورهای اسلامی نداشته باشند.

البته آمار و ارقام دقیق وجود ندارد ولی طبق بر آوردها تعداد یهودی های جهان چیزی حدود 20 تا 25 ملیون نفر می باشد درحالی که مثلا تعداد مسلمانان جهان چیزی حدود یک 1.5 تا 1.8 میلیارد نفر تخمین زده می شود.

خوب طبق همه معیارهای آماری قطعا تاثیر 1.8 میلیارد نفر در جهان باید بیش از 25 ملیون نفر باشد و قطعا باید رهبران جهان به خواسته 1.8 نفر بیشتر توجه داشته باشند، اما می بینیم تاثیر خواسته آن 25 ملیون بیشتر است.

چطور؟

چرا؟

خوب اگر ساده به ماجرا نگاه کنیم باید بگوییم ما 1.8 ملیارد مسلمان جدا از هم داریم در حالی که 25 ملیون یهودی متحد با هم داریم.

ولی نکات دیگری هم وجود دارد که این برتری نفوذ را جبران می کند و آن این است که یهودی ها بیش از 2000 سال است که در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی تلاش می کنند نفوذ و تاثیر گذار باشند این در حالی است که دیگر مذاهب و ادیان چنین کاری را انجام نمی دهند.

ساده تر بگویم.

شما چند رهبر یهودی در جهان پیدا می کنید؟

خوب حالا ببینید چند رهبر جهان تحت تسلط یهودیان می بینید؟

بگذارید مقداری خودمان را فعلا به ایالات متحده که بزرگترین مرکز یهودی ها به حساب می آید محدود کنیم.

بیشتر یهودی ها در مشاغلی مانند تدریس، هنر، سینما، بانکداری، وکالت و قانون گذاری و قضاوت، نویسندگی و روزنامه نگاری و تجارت و طبابت و عمران و ... مشغول می باشند.

در همه مشاغلی که یهودی ها در آن مشغول می باشند هم تلاش می کنند بهترین باشند.

مهمتر از همه هم اینکه آنها تلاش می کنند هر جا که هستند پشت هم باشند.

آنها هیچوقت تلاش نمی کنند تا مستقیما قدرت را در دست بگیرند اما همه می دانند که پشت پرده قدرت دست آنها است.

در حالی که برخی قدرت را در رسیدن به پست ها و مقام و منزلت سیاسی می بینند یهودی ها قدرت را در پشت پرده کنترل آنهایی که مقام و منزلت سیاسی دارند می بینند.

فرمول بسیار ساده است، برخی ارباب مادیات هستند و برخی دیگر برده مادیات.

ضرورتا برای اینکه ارباب مادیات باشید نباید ثروتمند باشید و برای اینکه برده مادیات باشید ضرورتا نباید فقیر باشد.

فردی می تواند خیلی هم ثروتمند باشد اما باز هم برده همان مادیات باشد و فرد دیگری متوسط الحال باشد اما به زندگی خود قانع باشد و برده مادیات نباشد.

© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

آنکه ارباب چیزی است که دیگران را برده خود کرده پس ارباب آن افراد هم هست.

به عنوان مثال پول یا به قول معروف دلار آمریکا.

بر اساس این تئوری شما مشاهده می کنید که یهودی ها بیشتر روی امور زیربنایی اجتماعی و فرهنگی کار می کنند و خود را خیلی درگیر خودنمایی نمی کنند، به صورت میانگین بگویم، یک معلم در سی سال خدمت خود چیزی حدود سه هزار دانش آموز را مستقیما ملاقات می کند و می تواند آنها را آموزش بدهد و در حین آموزش هم اگر برخی عقاید و افکار خود را به آنها القا کرد آنها تحت تاثیر قرار می گیرند.

بعدها حتی اگر تعداد انگشت شماری از این ها به جایی برسند تحت تاثیر آموزه های همان معلم هستند.

اگر به خاطرات اکثر روسای جمهوری آمریکا نگاهی کوتاه باندازید می بینید وقتی در باره یهودی ها صحبت می کنند همه تحت تاثیر آموزه های یکی از معلمان یهودی مدرسه خود قرار داشتند.

من اولین بار این نکته را در خاطرات باراک اوباما ملاحظه کردم و بعد تحقیق کردم دیدم جورج بوش و بیل کلینتون و ... هم مطالب مشابهی را در خاطراتشان ذکر کرده اند.

خوب حالا یک روزنامه نگار یا نویسنده یا مجری تلویزیونی یا هنرپیشه را در نظر بگیرید.

مقاله یک روزنامه نگار شاید به چند ملیون نفر هم برسد و آن را مطالعه کنند.

کتاب یک نویسنده شاید در مواردی چندین بار تجدید چاپ شود و ملیون ها خواننده آن را بخوانند.

یک کانال تلویزیونی می تواند ملیون ها بیننده داشته باشد که همه تحت تاثیر القاءات آن شبکه تلویزیونی قرار بگیرند.

یک هنرپیشه یا خواننده می تواند میلیونها طرفدار داشته باشند و کافی است به قول معروف لب بترکاند تا هر چه می گوید را بپذیرند.

ببینید اینجا دیگر کار از دو سه هزار دانش آموز هم گذشته و به چندین ملیون نفر می رسد که باز هم تحت تاثیر قرار می گیرند.

حال شما توجه داشته باشید که بزرگترین کمپانی های تولید فیلم و شبکه های رسانه ای و مطبوعاتی در جهان بیشترین اش مربوط به یهودی ها می باشد.

تصور می کنید این کمپانی ها و یا شبکه های رسانه ای روی چند نفر در جهان می توانند تاثیر بپذارند؟

آیا فکر می کنید این کمپانی ها و یا شبکه های رسانی ای حاضر می باشند مطلبی که مخالف سیاست کلی یهودی ها باشد منتشر کنند؟

خوب برویم به سمت مشاغلی که همه می دانند توسط یهودی ها کنترل می شود، بانکداری و تجارت بین المللی.

چه مقدار از پولی که دارید در جیب تان است و چه مقدار از آن در بانک؟

تصور کنید صبح از خواب بیدار شوید و بانک به بهانه ای حساب شما را مسدود کرده باشد، آنوقت ببینید چه اتفاقی برایتان پیش می آید و شرایط زندگی تان چطور می شود.

اینها به کنار.

کلا پولهایی که شما دارید و زحمت می کشید در می آورید در اختیار بانک ها می باشد و صاحبان این بانک ها هستند که با استفاده از آنها سود می برند نه شما.

اگر هم بهره ای به پول هایتان در بانک ها تعلق می گیرد بخش ناچیزی از سودی است که بانک از پول شما به دست آورده.

اگر هم کسی فوت کند یا اتفاقی برایش پیش آید چه شود تا ورثه او بتوانند پولهای او را از بانک ها خارج کنند.

در بسیاری از شرایط ملاحظه می کنیم بسیاری از اصحابان قدرت در جهان پول های سوء استفاده خود از موقعیت را به بانک هایی در جاهای مختلف جهان منتقل می کنند تا امن باشد اما در نهایت نه آنها به این پولها دسترسی دارند و نه ورثه آنها و نه شهروندان کشورهایشان.

به عنوان مثال بگویم، معمر القذافی چند ده ملیارد دلار پول های لیبی را در بانک های مختلف اروپایی پنهان کرده بود.

پس از سرنگونی او نه فرزندانش به این پولها دسترسی پیدا کردند و نه حکومت جدید لیبی.

بانک ها به بهانه های مختلف از پس دادن پول های مردم لیبی سر باز می زنند.

اگر هم روزی این پولها را به آنها پس دهند در شرایطی پس می دهند که نهایت سوء استفاده را از آن پول کرده اند و ارزش واقعی آن پول از بین رفته.

فکر می کنید در نهایت این سود ها به جیب چه افرادی می رود؟

آیا تا به حال نام خانواده هایی مانند روتشیلد یا راکفلر یا ... را شنیده اید؟

خانواده هایی که گویا ده ها برابر بیشتر از افرادی مانند بیل گیتس و ایلان ماسک و ... ثروت دارند اما یکبار هم هیچ جا نامشان نمی آید.

چون نیاز نمی بینند به کل جهان بگویند پولها کجاست.

نیاز هم ندارند به دیگران فخر فروشی کنند.

همین که خودشان می دانند کل پولهای جهان دست آنها است کافی می باشد.

اگر هم کسی بخواهد برای آنها قد علم کند پرونده های رسوایی مالی وی را توسط رسانه های خودشان منتشر می کنند و یک شبه وی را نابود می کنند.

همین اخیرا پرونده ای با عنوان پاندورا منتشر شده که ملیون ها سند را شامل می شود و صدها روزنامه نگار چهار پنج سال روی آن کار کرده اند.

تصور می کنید هزینه این کار از کجا تامین شده؟

و حالا فکر می کنید که چرا نام افرادی قبل از افراد دیگر منتشر می شود؟