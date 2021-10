آغاز تشکیل یک بلوک نظامی در قفقاز جنوبی

اسپوتنیک – ولادیمیر ساژین خاورشناس مطرح روس در این خصوص چنین می نویسد: درست یک سال پیش ، جنگ خونین 44 روزه بین آذربایجان و ارمنستان پایان یافت. دلیل آن عدم حل و فصل طولانی مدت مشکل قره باغ بود. در پشت سر جنگجویان ، علنی و پنهان ، دو قدرت بزرگ منطقه ایستاده بودند - ترکیه که علنا ​​از آذربایجان حمایت می کرد و ایران که دارای موضعی بی طرف اما در واقع طرفدار ارمنستان بود.

پیروزی با طرف آذربایجان بود. این امر به باکو این فرصت را داد تا نقشه سیاسی را به نفع خود بازسازی کند. در نتیجه ، برخی ارتباطات که ایران را با ارمنستان و قره باغ پیوند می دهد تحت کنترل آذربایجان قرار گرفت. اول از همه ، ما در مورد راهی صحبت می کنیم که حمل و نقل بار از ایران به قره باغ را تامین کرد. منظور ما جاده بین شهرهای ارمنی کاپان و گوریس است که حالا پس از جنگ 2020 در قره باغ از قلمرو فعلی متعلق به آذربایجان عبور می کند.

در ماه اوت ، وزارت امور خارجه آذربایجان سفیر ایران در آذربایجان را دعوت کرد و بیانیه ای اعلام نمود که دولت جدید ایران باید برای پایان دادن به "حوادث ناخواسته" اقداماتی انجام دهد. آذربایجان یک ایست بازرسی مرزی ایجاد کرد و مالیات و بازرسی از کامیون های تجاری ایرانی را که از این جاده تردد می کردند ، آغاز نمود. برخی از رانندگان کامیون ایرانی جریمه شده یا حتی به طور موقت بازداشت شده اند. البته مشکلات حمل و نقل در بالاترین سطح حل نمی شود. بنابراین ، برای آغاز حمله روانی تهران به باکو ، آنها فقط بهانه ای بودند. دلایل این حمله عمیق تر است. آنها با موقعیت ایران در منطقه و جهان بر اساس آموزه ایدئولوژیک خمینیسم (نئوشیعیسم) مرتبط هستند.

در ماه های اخیر ، وضعیت سیاسی-نظامی در قفقاز جنوبی به نفع تهران توسعه نیافته است. نه تنها آذربایجان ، بلکه قبل از هر چیز ترکیه و البته اسرائیل به عنوان عاملان این وضعیت در پایتخت ایران شناخته شدند.

ترکیه در جنگ با ارمنستان به جمهوری آذربایجان کمک های ایدئولوژیکی ، سیاسی و نظامی قابل توجهی کرد. امضای بیانیه شوشا توسط روسای جمهور آذربایجان و ترکیه در 15 ژوئن 2021 به طور رسمی روابط متفقین دو کشور را ثبت کرد.

وضعیت جدید در قفقاز جنوبی به آنکارا اجازه داد تا سیستم ارتباطات حمل و نقل را در طول مسیر ایجاد کند: ترکیه - جمهوری خودمختار نخجوان از طریق کریدور زنگزور در قلمرو ارمنستان (40 کیلومتر) - دریای خزر - جمهوری های آسیای مرکزی (به جز تاجیکستان ، همه آنها ترک زبان هستند). در اینجا برنامه تشکیل توران بزرگ پان ترکی دیده می شود.

اما تهران زیاد نگران پروژه های جهانی اردوغان نیست ، بلکه به فکر راه اندازی کریدور زنگزور است. این امر منجر به کنترل ترکیه و آذربایجان بر مرز شمالی ایران از محل تلاقی رودخانه های ثریا و اراک در غرب تا آستارا در ساحل خزر می شود. ترانزیت کالا و منابع انرژی از ایران از طریق ارمنستان نیز تحت کنترل قرار می گیرد. این امر بدون شک مواضع نظامی- سیاسی و تجاری-اقتصادی ایران را در درجه اول در منطقه قفقاز تضعیف می کند. کارهای گسترده در زمینه ایجاد کریدور زنگزور در حال حاضر آغاز شده است: راه آهن و بزرگراه در حال ساخت است ، فرودگاه ها ساخته می شوند. باکو معتقد است که دو سال دیگر این راه آماده بهره برداری می شود.

به عقیده تهران ، اسرائیل مقصر همه مشکلات آن است. و همچنین در قفقاز. ایران آذربایجان را متهم به روابط نزدیک با رژیم صهیونیستی کرد که قصد دارد از خاک آذربایجان برای جنگ با ایران استفاده کند.

باکو روابط تجاری خوبی با اسرائیل دارد. ده ها شرکت اسرائیلی در آذربایجان کار می کنند. از نظر تجارت با آذربایجان ، اسرائیل از ایران جلوتر است. در سال 2019 ، گردش تجاری بین آذربایجان و اسرائیل به اوج خود رسید و معادل 1.4 میلیارد دلار بود. در سال 2020 ، به دلیل همه گیری ویروس کرونا ، به 636 میلیون دلار کاهش یافت (گردش تجاری ایران و آذربایجان در سال 2020 به کمتر از 500 میلیون دلار رسید). در عین حال ، اسرائیل دومین خریدار بزرگ نفت از آذربایجان است. طبق داده های موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم ، جمهوری آذربایجان در بین خریداران سلاح و تجهیزات نظامی از اسرائیل در رتبه سوم قرار دارد.

همکاری های نظامی و فنی بین دو کشور در سال 2004 آغاز شد ، زمانی که قرارداد تهیه تسلیحات اسرائیلی تولید شده در ترکیه امضا شد. بر اساس قرارداد دفاعی 1.6 میلیارد دلاری که در سال 2011 امضا شد ، جمهوری آذربایجان با استفاده از فناوری های اسرائیلی پهپاد تولید می کند. اسرائیل سیستم های دفاع هوایی و دیگر تجهیزات نظامی مدرن را در اختیار باکو قرار می دهد. علاوه بر این ، حجم فزاینده همکاری های نظامی و فنی در آمار رسمی تجارت بین دو کشور گنجانده نمی شود.

از جمله، باکو از اسرائیل هواپیماهای بدون سرنشین Aerostar ، Orbiter-2M ، Orbiter-3 ، Orbiter-1K ، Hermes-450 ، Heron-1 خریداری کرده است. آذربایجان اولین خریدار خارجی مهمات جدید تاکتیکی اسکای استریکر بود. در مجموع ، ارتش آذربایجان حدود 120 هواپیمای بدون سرنشین و بیش از 400 پهپاد انتحاری (کامی کازه) در اختیار داشت. اسرائیل چند روز پیش سامانه های دفاعی موشکی Arrow-3 مدرن را برای مبارزه با موشک های کروز و اهداف بالستیک به آذربایجان منتقل کرد.

واضح است که چنین خریدهای گسترده ای نتیجه توافقنامه های نظامی- سیاسی بوده است. اسرائیل سلاح های پیشرفته را به هر کس نمی فروشد، به ویژه به دوستان ایران. همچنین قابل توجه است که چند سال پیش طرفین برای تبادل اطلاعات توافق کردند.

در این رابطه، اظهارات الهام علی اف ، رئیس جمهور آذربایجان ، که روابط آذربایجان و اسرائیل را "یک کوه یخ ، که نه دهم آن در زیر آب پنهان شده است" (مکاتبات دیپلماتیک آمریکا ، انتشارات ویکی لیکس 2009) ، شایان توجه است.

به نظر می رسد این "نه دهم" نگران کننده تهران هستند. به گفته تهران ، سرویس های ویژه اسرائیل عملیات محرمانه خود را علیه ایران از جمله از طریق خاک آذربایجان انجام می دهند. علاوه بر این ، به گفته ایران ، 1000 کماندوی اسرائیلی در آذربایجان وجود دارد.

الیوت انگل ، نماینده سابق کنگره آمریکا ، نفت را به آتش رویارویی ایران و آذربایجان ریخته که اخیراً گفت: "اسرائیل قصد دارد در صورت لزوم از پایگاه های نظامی آذربایجان برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران استفاده کند و آذربایجان با این امر موافقت کرد.

آذربایجان همه چیز را رد می کند و مدرک می خواهد. این را الهام علی اف ، رئیس جمهور ، در 4 اکتبر در جمع عموم مردم منطقه جبرئیل ، که در سال 2020 تحت کنترل باکو قرار گرفت ، بیان کرد. در همان روز ، رئیس جمهور آذربایجان در راه اندازی چندین تاسیسات صنعتی در منطقه شرکت کرد و همچنین پایگاه نظامی سرویس مرزی دولتی در جبرئیل را افتتاح کرد. در تسلیح این سرویس از جمله پهپادهای ضربتی Harop و Quzğun قرار دارد.

سفیر اسرائیل در روسیه ، آقای الکساندر بن زوی ، گزارش های حضور ارتش اسرائیل در قره باغ را حماقت خواند.

تهران نیز به نوبه خود تصمیم گرفت قدرت خود را نشان دهد. در 1 اکتبر 2021 ، ایران رزمایش گسترده ای را در نزدیکی مرز با جمهوری خودمختار نخجوان آغاز کرد.

سردار کیومرث حیدری ، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران ، گفت: یگان های زرهی ، توپخانه ، سیستم های موشکی پرتاب کننده چندگانه ، نیروهای موشکی ، هوایی و سیستم های جنگ رادیویی الکترونیکی که قبلا در تمرینات شرکت نکردند در این رزمایش سهم خواهند گرفت. این تمرینات نظامی به افتخار نبرد خیبر در 629 ، جایی که نیروهای محمد پیامبر یهودیان را شکست دادند ، "فاتحان خیبر" نامگذاری شد. در تمرینات. جمهوری اسلامی قبلاً چنین رزمایش گسترده ای در این منطقه انجام نشده است.

بیانیه های تهدیدآمیز همچنان از تهران می آمد. نماینده مجلس محمود احمدی بیغش ، گفت: در صورت استمرار ماجراجویی ترکیه و رفتار ناشیانه جمهوری آذربایجان نخجوان و قره باغ را به ایران همان سرزمین اصلی آنها ، بازمی گردانیم."

با این حال ، باکو نترسید. در 5 اکتبر ، آذربایجان و ترکیه در خودمختاری نخجوان ، که با ترکیه ، ارمنستان و ایران هم مرز است ، تمرینات نظامی مشترک "برادری تزلزل ناپذیر - 2021" را آغاز کردند. نیروهای ویژه ، کماندوها ، نیروی هوایی ، پیاده نظام موتوری و دیگر یگانهای دو کشور در این مانورها شرکت می کنند. وزارت دفاع ملی ترکیه قول داد که از آذربایجان در چارچوب نظریه "دو دولت ، یک ملت" حمایت کند.

همزمان با تمرینات "برادری تزلزل ناپذیر - 2021" ، "Eternity - 2021 " در گرجستان برگزار می شود. آذربایجان و ترکیه به همراه گرجستان در آن شرکت می کنند.

همچنین جلسه ای بین وزیران دفاع آذربایجان ، ترکیه و گرجستان برگزار شد که در آن مسائل مربوط به امنیت منطقه مورد بحث قرار گرفت. در نتیجه مذاکرات ، سند همکاری سه جانبه به امضا رسید.

به این ترتیب ، می توان آغاز تشکیل یک بلوک در قفقاز جنوبی را مشاهده کرد. علاوه بر این ، ترکیه یک کشور ناتو است و گرجستان به دنبال این اتحاد است. همچنین جالب است که در تاریخ 7-8 اکتبر ، جلسه کمیته نظامی ناتو و گرجستان در تفلیس تحت رهبری رئیس جدید آن دریاسالار راب بائر برگزار شد. در این دیدار همچنین در مورد اوضاع در مرز با ایران بحث و تبادل نظر شد. بنابراین ، ما می توانیم با خیال راحت بیان کنیم که وضعیت در قفقاز جنوبی بسیار خطرناک است. اول از همه ، به دلیل احتمال تصادفات پیش بینی نشده در چنین تمرینات گسترده و همزمان گروه های مسلح مخالف. به هر حال ، یک حادثه در طول رزمایش هم اینک رخ داده است: یک بالگرد آن-1 Super Cobra نیروی هوایی ایران به طور تصادفی به مواضع خود شلیک کرد که منجر به کشته شدن سه سرباز شد. در ابتدا ، این حمله به عنوان تحریک ارتش آذربایجان ارائه شد ، اما در نهایت ایران "تیراندازی به مواضع خود را" اعتراف کرد.

با این حال ، امروز صحبت کردن درباره اقدامات توهین آمیز یکی از طرفین صحیح نخواهد بود. امروز راه اندازی جنگ برای اتحاد آذربایجان و ترکیه منطقی نیست. بدون این هم وضعیت در حال حاضر به نفع آنها در حال توسعه است.

از سوی دیگر، ایران مشغول بسیاری از مشکلات مربوط به قفقاز است. همانطور که برخی از نمایندگان پارلمان ایران اعلام کردند ، تهران مایل است آنها را از طریق غیر دیپلماتیک حل کند. اما توازن فعلی قوا برای راه حل ها با توسل به زور مناسب نیست.

متحد باکو ، ترکیه ، که دارای دومین ارتش بزرگ در ناتو پس از ایالات متحده در قدرت خود است و مدرن ترین وسایل جنگی را در اختیار دارد ، به وضوح از توان ارتش ایران حتی با سپاه خارج است.