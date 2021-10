تهدید عبور تروریست ها به آذربایجان

علیرغم اینکه آذربایجان مرارا و تکرارا حضور هر گونه جنگجوی وابسته به گروه هایی مانند القاعده و یا داعش و یا ... در این کشور را تکذیب کرده و می کند اما بسیاری از گزارش ها تاکید می کند که بسیاری از جنگجویان وابسته به گروه هایی مانند جبهه النصره که شاخه سوری القاعده به حساب می آید و داعش یک سال پیش در جنگ بر علیه ارمنستان حضور داشتند و حتی برخی باور دارند جنگجویان اصلی ای که مناطق قره باغ را تصرف کردند این جنگجویان بودند و نه ارتش آذربایجان و ارتش آذربایجان محصول کار این جنگجویان را چید و با آن عکس یادگاری گرفت.

به هر صورت گزارش های متعدد جسته گریخته در رسانه ها منتشر می شود مبنی بر اینکه نه فقط این جنگجویان هنوز در آذربایجان حضور دارند بلکه حتی تعداد آنها نیز افزایش یافته و امروزه تعداد زیادی از این جنگجویان از سوریه و عراق و لیبی و ... و از طریق ترکیه به منطقه خودمختان نخجوان منتقل شده اند و فقط نیاز به یک دالان دارند تا بتوانند به آن طرف آذربایجان بروند و راهشان برای ورود به آسیای میانه و قفقاز و افغانستان باز شود.

گو اینکه هدف نهایی حامیان این گروه ها مشخص نیست اما همه می دانند بسیاری از این جنگجویان را گروه هایی مانند ستیزه جویان چچنی و یا ایگورها و یا داعش و یا ستیزه جوهای کشمیری تشکیل می دهند.