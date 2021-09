دیلی اکسپرس: تانک های رباتیک کشنده در رزمایش غرب - 2021

اسپوتنیک به نقل از دیلی اکسپرس روزنامه پرشمارگان چاپ انگلیس می نویسد: ماشینهای مهیب ارائه شده توسط روسیه در این رزمایش، کشورهای اروپایی را نگران کرده است. سربازان روسیه و بلاروس در حال انجام رزمایش گسترده نظامی در نزدیکی مرزهای اروپایی هستند و برنامه ریزی شده است که آن را در روز پنجشنبه به پایان برسانند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حداکثر 200 هزار سرباز ، 80 هواپیما و هلیکوپتر، 15 کشتی و تقریبا 300 تانک در مانورهای غرب - 2021 شرکت می کنند. به گزارش رسانه های روسی، در این رزمایش مسکو برای اولین بار مجتمع روباتیک رزمی Platform-M و وسایل نقلیه جدید جنگی Sarmat-2 را به نمایش گذاشته است.

ربات رزمی "Platform-M" یک ماشین مهیب مسلح به نارنجک انداز و مسلسل است و از راه دور کنترل می شود.

روز یکشنبه ، الکساندر لوکاشنکو رزمایش را تماشا کرد و در آماده باش کامل بود. خبرگزاری دولتی بلاروس - BelTA عکس رئیس جمهور این کشور را با لباس نظامی سبز منتشر کرده است که دوره تمرینات را در محل تمرین Obuz-Lesnovsky با دقت مشاهده می کند. وی بعداً اظهار داشت: "این یکی از مهمترین رویدادهای آموزشی نیروهای مسلح است که در زمینه تجاوز ترکیبی غرب به بلاروس و روسیه در حال انجام است."

پوتین با توجه به افزایش فعالیت ناتو در منطقه، این تمرینات نظامی را مقرون به مصلحت توصیف کرد.