سهل انگاری همسایه ی ایران پاسخ گرفت

سرتیپ پاسدار فریدون عباسی دوانی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما انتظار نداریم تروریست‌هایی در خاک کشور های همسایه پناه بگیرند و از خاک آن ها در کشور ما شرارت کنند و بروند؛ جمهوری اسلامی ایران نه اجازه میدهد از خاک خود و در خاک خود تروریستی پناه بگیرد و به کشور همسایه آسیب بزند و نه تحمل می‌کند کشورهای همسایه اجازه بدهند از اقلیم یا از خاکشان تروریست‌ ها و افراد شرور برای پناه گرفتن استفاده کنند و در داخل کشور ما شرارت و جنایت کنند و در نهایت فرار کنند، ما این موضوع را تحمل نمی کنیم علاوه بر اینکه این تروریست‌ ها باید پاسخگو باشند و تحت پیگرد قرار بگیرند کشور هایی که اجازه میدهند یا به تعبیری سهل انگاری می کنند و با این گونه عناصر برخورد نمی کنند باید پاسخگو باشند.

اگر کشور های همسایه ما خاک خود را حفظ نکنند و قلمرو خود را مدیریت نکنند و از اقلیم آنها به مردم نجیب مرز های ما آسیب برسد، جمهوری اسلامی ایران خود اقدام می کند.

وی تاکید کرد: اقدام سپاه ما بسیار دقیق و سنجیده بود و به نظر من کشور های همسایه هم باید از این گونه اقدامات نه تنها ناراحت نباشند بلکه حمایت نیز بکنند.

آقای دکتر فریدون عباسی دوانی روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق حسنه و حسادت برانگیز توصیف کرد و اظهار داشت: ما با کشور های همسایه به ویژه عراق رابطه حسنه و خوبی داریم آنها راضی نمی شوند از خاک شان چنین استفاده شود اکنون ما نام این موضوع را سهل انگاری توسط عراق می‌گذاریم اما حتی اگر سهل انگاری باشد مسئولیت دارد و کشور های همسایه ما با توجه به اینکه پیشتر هشدار های لازم را توسط ما دریافت کردند قطعاً از مواضع ما گلایه‌ مند نخواهند بود.

ما با کشور عراق مشترکات بسیار زیادی داریم و به اندازه‌ ای ارتباط مردم کشور ما با مردم کشور عراق زیاد است که حتی حسادت برخی از دشمنان مشترک ملت ایران و عراق را هم تحریک کرده است و چه بسا آنها اقداماتی کنند که این روابط بسیار گرم بین دو ملت را با مشکل مواجه کند.

به ویژه در آستانه ی سفر اربعین که یک تجلی فرا ملی است آنها این موضوع را نمی پسندند چه بسا اقدامی صورت بگیرد که رابطه گرم دو کشور را قطع کند آنها تروریست هایی هستند که می‌دانیم کجا آموزش دیده اند، از کجا اسلحه می‌گیرند، از کجا مزد دریافت می کنند و برای چه اهدافی فعالیت می کنند ما انتظار نداریم هنگامی که در روز های سخت این همسایگان در کنار آنها بودیم اجازه دهند از خاک آنها به عنوان پناهگاه تروریست ها استفاده شود ما پیشتر این هشدارها را داده بودیم و به همین خاطر موضع نیرو های مسلح ما بسیار دقیق، به موقع و قاطع بود.