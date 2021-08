اسپوتنیک - ناخدا دوم حامد حق‌پرست سرداور شمشین دوره مسابقات غواصی عمق ارتش‌های جهان درباره روز سوم مسابقات نظامی بین المللی غواصی عمق دبه خبرنگار اسپوتنیک گفت: این دوره از مسابقات طی ۶ آیتم تخصصی و زیر آبی در حال انجام است.

© Photo / Ministry of Culture and Islamic Orientation of Iran