نقشه آمریکا برای افغانستان

اسپوتنیک - سیاست های کشورهایی که خود را مقتدر می دانند وابسته به تصمیم یک رئیس جمهوری یا وزیر و یا شخص نیست بلکه وابسته به سیاست کلی ساختار سیاسی آن کشور و منافع ملی آن چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت است.

معمولا هم همه ساختارهای سیاسی حاکم در کشور هم بر اساس یک سری پایه و اصول توافق دارند و هم بر اساس یک استراتژی واحد که به قول معروف منافع ملی آن کشور را تامین می نماید.

اینگونه نیست که مثلا تصور کنیم آقای جورج بوش به یکباره تصمیم گرفت به افغانستان لشکر کشی کند و همان شد که او می خواست.

این نوع سیاست گذاری مربوط به دوره‌هایی بود که پادشاهان و سلاطین خودکامه در کشورهای مختلف تصمیم می گرفتند، که البته هنوز هم بسیاری از کشورها هستند که چنین ساختاری دارند.

در ساختار مدرن سیاست کشورها پشت پرده نهادهایی وجود دارند که نهاد های حاکمیتی به حساب می آیند و جناح های سیاسی در آن حضور دارند، این نهادها تصمیمات فرا جناحی بر اساس منافع ملی را می گیرند و بعد روسای جمهوری ملزم به اجرای آن تصمیمات می باشند، از هر جناح سیاسی که باشند.