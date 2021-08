آیا چین باید خرید اس-500 را در نظر بگیرد؟

اسپوتنیک به نقل از The Paper – وبسایت اصلی خبری چین می نویسد: کسانی که اخبار جهان را دنبال می کنند ، احتمالاً هم اینک در مورد سیستم موشکی ضدهوایی اس-500، که "پرومتئوس" نیز نامیده می شود، شنیده اند. در سال های اخیر ، رسانه ها اغلب اطلاعاتی در مورد این سامانه منتشر کرده اند. می توان گفت که همه جهانیان توسعه "پرومتئوس" را با دقت دنبال کردند. سرانجام، وزارت دفاع روسیه ویدئویی را منتشر کرد که نصب اس-500 و پرتاب موشک آن را برای اولین بار نشان می دهد. در زمین آموزشی کاپوستین یار Kapustin Yar در استان آستراخان، آزمایشات این سامانه موشکی ضد هوایی انجام شد. اس - 500 اقدام به شلیک رزمی به سوی یک هدف بالستیک با سرعت بالا کرد.

پرومتئوس چقدر موثر است؟

از قرار ویدئو، در ظاهر این سامانه بر پایه کامیون BAZ-69096 مجهز به دو پرتابگر عمودی 51P6Е2 ساخته شده است و بسیار شبیه به آخرین سیستم موشکی ضد هوایی Abakan است که توسط شرکت روسی Almaz-Antey در همایش بین المللی نظامی- فنی "ارتش -2020 " رونمایی شد. "آباکان" برای رهگیری موشک های بالستیک و انهدام اهداف آیرودینامیک طراحی شده است. این سامانه دارای رادار تاشو داخلی است و مجهز به موشک های نوع M829 است که برد پرواز آنها 100-400 کیلومتر، حداکثر ارتفاع رهگیری 30 کیلومتر و حداکثر سرعت 7.8 ماخ است.

برخلاف آباکان، در آزمایش های پرومتئوس ، به احتمال زیاد، موشک سری N677 مورد استفاده قرار گرفت که قادر بود اهداف بالستیک با سرعت بالا را هدف قرار دهد. در ویدئو ، ممکن است مشاهده شود که موشک دارای مرحله شتاب مخروطی مشابه موشک های سری M829 است ، اما سایز آن بزرگتر است. بنابراین ، موشک های سری N677 و M829 را می توان از نظر فنی به هم متصل کرد (هر دو سری موشک توسط دفتر طراحی Novator روسیه ساخته شده است).

دو نوع موشک N677 وجود دارد ، یعنی 77N6 -N و 77N6-N1 . تفاوت اصلی این است که 77N6-N1 دارای حداکثر ارتفاع پرواز بیشتری است و برای از بین بردن ماهواره ها در مدارهای کم استفاده می شود. هر دو نوع موشک قادر به رهگیری موشک های بالستیک میان برد و موشک های قاره پیما در بخش های نهایی و میانی مسیر هستند. به برکت اینکه حداکثر سرعت پرواز آنها 3600 متر بر ثانیه است، هر دو نوع موشک می توانند موشک های بالستیک را که در ارتفاع 200 تا 350 کیلومتری و با سرعت 7000 متر بر ثانیه پرواز می کنند و همچنین اهداف هایپرسونیک را رهگیری کنند. مکان یابی موشک ها همانند موشک های رهگیرT6 53 سیستم A-135 Amur است، با این تفاوت که موشک های 77N6 مجهز به کلاهک جنبشی هستند و موشک هایT6 53 مجهز به کلاهک هسته ای هستند.

سیستم موشکی ضدهوایی اس -500 می تواند همچنین به موشک های رهگیر 40N6M مجهز باشد. و این یک نسخه بهبود یافته از موشک های 40N6 است که در S-400 استفاده شده است. حداکثر برد پرواز موشک های نسل جدید از 380 به 600 کیلومتر افزایش یافته و حداکثر سرعت پرواز آن از 9 ماخ فراتر می رود. گزارش شده است که برای رهگیری اهداف هایپر سونیک یک رادار فعال فوتوالکتریک در داخل موشکN6M 40 ساخته شده است.

آیا از اس - 500 در چین استفاده خواهد شد؟

پس از اتمام آزمایشات، اس-500 در خدمت ارتش قرار می گیرد که دفاع از مسکو را انجام می دهد. در ماه مه امسال، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، در دیدار با رهبری وزارت دفاع و شرکت های مجتمع نظامی- صنعتی، اعلام کرد که آزمایش های اس-500 پرومتئوس نزدیک به پایان است.

بر اساس داده های منتشر شده توسط وزارت دفاع روسیه، برنامه ریزی شده است که اولین نمونه اس - 500 در سال 2021 تحویل داده می شود و در 2022 وارد خدمت نظامی گردد و انتظار می رود که تحویل سریال در 2025 انجام شود. فرض بر این است که دسته اول شامل ده نمونه اس - 500 خواهد بود که چهار نمونه از آنها در اطراف مسکو مستقر می شوند ، پنج نمونه بعدی به مناطق فرماندهی رزمی شرقی ، غربی ، جنوبی ، شمالی و مرکزی و یک نمونه دیگر نیز در رزرو باشد.

چرا سامانه موشکی ضدهوایی پرومتئوس اینقدر توجه را به خود جلب می کند؟

توسعه فناوری های هوافضا منجر به محو شدن مرز مطلق بین هوا و فضا و نیاز به توسعه یک سامانه دفاعی یکپارچه هوافضا می شود. ایجاد چنین سیستم حفاظتی یک فرایند بسیار پیچیده است. برای مقابله با حمله ، لازم است چند نوع موشک ضد موشکی و ضد هوایی را در یک پلتفرم یا شبکه ادغام کنید. علاوه بر این ، با توجه به گسترش مستمر فناوری مخفی کاری، باید اهداف ظریف را نیز در نظر گرفت. این ادغام یک روند در توسعه سیستم های دفاع موشکی است. به عنوان مثال، موشک رهگیر زمین پایه GBI در سیستم ملی دفاع موشکی ایالات متحده نه تنها قادر به رهگیری موشک در مرحله میانی مسیر است، بلکه می تواند ماهواره های کم مدار را نیز در ارتفاع 1500 کیلومتری نابود کند.

برای سازگاری با وظایف مختلف حفاظتی، سیستم موشکی ضد هوایی اس - 500 از دو سیستم فرعی تشکیل شده است. این موشک می تواند با موشک های موجود در اس- 400 سازگار باشد که در درجه اول برای تخریب اهداف در جو استفاده می شوند. موشک های N6-N77 و 1N6-N77 برای انجام عملیات ضد موشکی و ضد ماهواره ای طراحی شده اند. به دلیل تنوع وظایف ، سیستم فرماندهی و رادار اس-500 نیز از دو سیستم کنترل عملیاتی تشکیل شده است. این مجتمع مجهز به رادارهای 96L6 ، N6AM91 وT6 76 و همچنین آخرین مدل رادار با مجموعه ای از آنتن های مشبک فازدار فعال است که به لطف این سیستم قادر است موشک های بالستیک را در فاصله 2000 کیلومتری کشف و تشخیص دهد. استفاده از جدیدترین فناوری های دیجیتالی حفاظت بالای رادارها در برابر آسیب را تضمین می کند.

ویژگی بارز اس - 500 ساختار مدولار یکپارچه آن است که از قابلیت دفاعی بالایی در حریم هوایی برخوردار است. این مجتمع برخی از فن آوری های سیستم های نسل های قبلی مانند اس - 400 و اس- 300 وی و همچنین جدیدترین فناوری ها در زمینه موتورهای موشکی سوخت جامد و میکروالکترونیک را که در سال های اخیر توسط روسیه توسعه یافته است در خود ادغام کرده است.

بر هیچ کس پوشیده نیست که سیستم های موشکی ضد هوایی شوروی و روسیه در کل پدافند هوایی چین نقش مهمی ایفا می کنند -از سیستم های موشکی ضدهوایی اس-75 ("ZRK-2") گرفته ( که بلافاصله پس از تاسیس جمهوری خلق چین بدست آمد) تا سامانه های موشکی ضدهوایی اس- 300 که پس از پایان جنگ سرد به چین تحویل داده شد و سیستم های اس-400 که در قرن جدید خریداری شده و در سیستم پدافند هوایی چین جایگاه مهمی را اشغال کرده است.