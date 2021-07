تی - 14 یکی از مهیب ترین تانک های جهان

اسپوتنیک به نقل از نشنال اینترست آمریکا می‌نویسد: اگرچه روسیه هزینه های نظامی خود را کاهش داده است، اما شرکت روستِک با اطمینان برنامه خود را در زمینه ساخت خودروهای زرهی آرماتا اجرا می کند. Rostec Corporation یک شرکت متنوع مسکو است که در زمینه ادغام شرکت های مهم استراتژیک در بخش دفاعی روسیه متمرکز شده است. هفته گذشته ، سرگئی چمزوف ، رئیس شرکت، به خبرنگاران گفت که تمام پروژه های جدید به حالت تعلیق در می آیند ، اما پروژه تی -14 Armata، شامل تانک تی - 14 و تی -15 وسیله نقلیه سنگین پیاده نظام و تی -16 خودروی زرهی تعمیر و تخلیه مثل سابق در حال اجرا هستند.

تانک اصلی جنگی تی - 14 Armata اولین بار در سال 2015 در رژه پیروزی در مسکو به نمایش درآمد. سوال این است که این تانک ها چه زمانی به نیروهای مسلح تحویل داده می شوند. طبق محاسبات، سازنده تانک روسی Uralvagonzavod قرار بود 9 تانک اول را در سال 2018 تحویل دهد. سپس تاریخ تحویل به سال 2019 موکول شد. تا ژانویه سال جاری ، نیروی زمینی روسیه اولین گروه تی-14 نسل سوم را دریافت نکرده است.

تانک جدید روسی

کار در پروژه آرماتا در سال 2010 آغاز شد ، زمانی که وزارت دفاع روسیه کار بر روی "واحد 195" را به نام تانک T-95 متوقف کرد. پروژه آرماتا به عنوان یک جهش فنی عظیم تلقی می شود و تی - 14 از بالا به پایین با تانک های شوروی و روسی نسل های گذشته بسیار متفاوت است.

تی - 14 از بدنه گرفته تا برجک بلند و جعبه ای شکل ، شبیه تانک های غربی است. این تانک به جای شش چرخ ، هفت چرخ زنجیر دارد که تقریباً از همه تانک های اصلی شوروی و حتی مدرن روسیه متمایز است.

نوآوری های تانک تی - 14 شامل یک برج خالی از خدمه با یک توپ 2A82-1M صاف سوراخ است که با کنترل کامل از راه دور بوده و یک لودر اتوماتیک در آن نصب شده است. این برجک مهمات اسلحه را به مقدار 45 دانه در خود جای داده است. اما از طریق لوله می توانید موشک هایی با هدایت لیزر نیز پرتاب کنید. علاوه بر این ، توپ 125 میلی متر 2A82 را می توان با یک توپ 152 میلی متر 2A83 جایگزین کرد. این تانک همچنین دارای سلاح های کمکی مانند مسلسل 12.7 میلی متری "کورد" و پی کا - مسلسل 7.62 میلی متری کلاشینکف است.

در سقف برج دکل هواشناسی ، سیستم ارتباطات ماهواره ای ، تجهیزات گلوناس - GLONASS و همچنین آنتن هایی برای دریافت و انتقال داده ها و ارتباطات رادیویی وجود دارد.

مطمئن تر از زره

یک ویژگی مهم این تانک، محافظت از خدمه است. تی - 14 از این لحاظ از بقیه نمونه ها پیشی گرفت. ارتفاع کم تانک آسیب پذیری آن را کاهش می دهد و امنیت و بقای خدمه 3 نفره را افزایش می دهد.

راننده، توپچی و فرمانده تانک در یک کپسول زرهی واقع در جلوی بدنه جا دارند. آنها از لودر اتوماتیک و از مهمات واقع در مرکز تانک جدا شده اند.

کپسول از مواد پیشرفته کامپوزیتی ساخته شده و توسط زره چند لایه محافظت می شود. طبق اطلاعات موجود در گزارش های تحلیلی ، این زره می تواند در برابر ضربه و اصابت مستقیم تقریباً همه نوع گلوله های موجود بایستد.

قسمت جلویی تانک نیز با یک مجموعه محافظتی فعال پوشانده شده است که برای رهگیری مهمات ضد تانک طراحی شده است.