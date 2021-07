تفاهم نامه ی جدید میان ایران و روسیه

استان آستاراخان نیز یکی از استان‌های مهم فدراسیون روسیه است که در شمال دریای خزر قرار گرفته و جمعیت کثیری از بازرگانان ایرانی را در خود جای داده، آستراخان پس از فروپاشی شوروی بار دیگر نقش خود را در حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی باز یافت.

روز یکشنبه استاندار آستاراخان به دعوت رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده تا تفاهمنامه‌ ای در راستای گسترش روابط تجاری دو طرف امضا شود.

آقای سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

مدتی است که ما با استان آستاراخان روسیه که نزدیک‌ ترین استان در شمال دریای خزر به ایران است ارتباطات نزدیک برقرار کرده‌ ایم، رفت و آمد هایی صورت گرفته، روابط اقتصادی برقرار شده و ما دعوت کردیم تا در خدمت آقای بابوشکین استاندار استان آستاراخان باشیم.

ایشان به همراه هیئت همراه خود همچنین سفیر روسیه در ایران از روز یکشنبه در تهران هستند و تا روز سه شنبه سفرشان ادامه خواهد داشت.

این سفر خوشبختانه به خوبی پیش رفته و تفاهم‌ نامه‌ای در آن امضا شده همچنین پروتکل همه جانبه در حال آماده سازی است تا در راستای روابط بنیاد مستضعفان و استان آستاراخان روسیه امضا شود.

خوشبختانه ظرفیت هم در بنیاد مستضعفان و هم در این استان بسیار بالا است و اراده سران سیاسی دو کشور بر این است که روابط قوی تر شود به ویژه اینکه بر روی کریدور جنوب به شمال تاکید شده، موضوعی که قبلاً به امضای سران سه کشور ایران، هند و فدراسیون روسیه رسیده ما این موضوع را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم این کریدور را فعال تر کنیم.