بیش از ۵۹ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند

آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این رویداد به خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:

انتخابات روز جمعه نماد مشارکت، اختیار و اراده مردم است، امیدواریم این تجلی مشارکت در صحت، سلامتی، امنیت و به صورت قانونی برگزار شود.

در این دوره چهار انتخابات داریم، انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری که سراسری هستند و دو انتخابات دیگر مجلس شورای اسلامی در شش حوزه و انتخابات مجلس خبرگان در چهار حوزه برگزار می شود.

برای وزارت کشور که مجری چهار انتخابات در یک روز است اقدامی بسیار پیچیده، سخت، مشکل و پر زحمت است.

۶۶ هزار و ۸۰۰ صندوق رای برای انتخابات ریاست‌جمهوری و حدود ۷۵ هزار صندوق رای برای شورای روستاها و شهرها در نظر گرفته شده، برای انتخابات ریاست جمهوری در روستاها ایستگاه های سیار داریم، با وجود پهناور بودن جغرافیایی ایران و فواصل بین روستا ها، در سراسر نقاط ایران انتخابات برگزار می‌کنیم و در صورت درخواست متقاضیان حتی تا ۲ صبح امکان رای گیری را فراهم کردیم همچنین برای دو شب، شب جمعه و شب شنبه محدودیت و منع رفت آمد ساعت ۱۰ شب را برداشته ایم و برای این دو شب هیچ محدودیتی برای تردد وجود ندارد.

با وزارت بهداشت نیز هماهنگی انجام شده و برای بیمارانی که در قرنطینه به سر می‌برند حتی در منازل، لیستی از وزارت بهداشت تهیه شده تا به منازل آنها مراجعه شود و رای‌گیری انجام شود همچنین حدود ۲۳ درصد شعبه های ما شعبه های سیار هستند.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پیرامون آمار رای دهندگان امسال ایران اظهار داشت:

ما حدود ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و۳۰۷ نفر واجدین شرایط رای دهی داریم.

ما در این دوره باید جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها را تبریک بگوییم که حدود یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر رای اولی در کشور داریم.

وی در ادامه آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری انتخاباتی سالم با تمامی موازین بهداشتی در شرایط کرونا را اعلام کرد و افزود:

از قبل برای انتخابات در شرایط کرونا آمادگی و برنامه ریزی انجام دادیم با همکاری تمامی ارگانها مجموعه ای از دستورالعمل ها و قوانین را تصویب کردیم تا با آن مقررات امسال انتخابات را برگزار کنیم این مقررات هم شامل روزهای ثبت نام، هم شامل روزهای تبلیغات و هم شامل روز رای‌گیری می‌شود؛ روز جمعه همه نیروها به ویژه وزارت بهداشت آماده هستند تا با همکاری مناسب، رای گیری با شرایطی سالم برگزار شود.

آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی بر فضای آماده شده برای رای گیری در ۱۳۳ کشور خارجی تاکید کرد و اظهار داشت:

ما در خارج از کشور در حدود ۱۳۳ نقطه با ۴۵۰ شعبه برای انتخابات آمادگی داریم، محدودیتی که در این دوره داریم شرایط کرونا در آن کشورها است که موجب شده شرایط سختگیرانه ای در برخی کشورها برای حضور در شعب رای گیری وجود داشته باشد.