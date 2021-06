ورود بانوان به انتخابات ریاست جمهوری ایران

در این دوره از انتخابات تیم آقای رئیسی اولین ستاد انتخاباتی کشور که به ریاست یک خانم هست را تشکیل دادند و خانم سیده سکینه سادات پاد ریاست آن را عهده دار شد.

برای اولین بار مشاهده کردیم همسر آقای همتی، خانم سپیده شبستری در صدا و سیما حضور پیدا کردند.

حضوری که مشخص بود با بهره گیری از کارشناسان حرفه ای و زبده تبلیغاتی و رسانه ای انجام شده وموجب آن شد تا شرایط انتخاباتی آقای همتی در جامعه از این رو به آن رو شود.

خانم شبستری تسلط بسیار خوبی در گفتگوی خود داشت، امری که نشان می داد وی کاملا خود را برای هر سوالی در برنامه آماده کرده، ومخاطب تحت تاثیر شخصیت قوی وی در برنامه قرار می گرفت.

نکته قابل تامل در حضور خانم شبستری در صدا و سیما پوشش ظاهری وی بود که با مانتو روسری (البته رعایت کامل حجاب اسلامی در صدا و سیما حضور یافته بود) این در حالی است که شاید بسیاری توقع داشتند که ایشان با چادر در این برنامه حضور یابند، به هر حال قرار است در صورت انتخاب همسرش به عنوان همسر شخص اول مملکت شناخته شود، ولی خوب قطعا هدف این بود که در میان قشر خاصی از زنان جامعه که طرفدار حجاب به شکل آن حجاب خانم شبستری باشند برای همسرش رای جمع کند و هدف این بود که به آنها پیغام دهد که همسرش کاندیدای این قشر از جامعه می باشد.

در مقابل مشاهده می کنیم آقای رئیسی دختر خود خانم ریحانه سادات رئیسی با به نمایندگی از خود به صدا و سیما فرستاد.

پیغامی از نوع دیگر.

بسیاری توقع داشتند که با توجه به شهرت همسر آقای رئیسی خانم جمیله علم الهدی و تحصیلات وی به عنوان یک استاد فلسفه، آقای رئیسی مانند آقای همتی همسر خود را به نمایندگی از خود به صدا و سیما بفرستد و خوب پیش بینی می کردند که خانم علم الهدی توانمندی بسیار بالایی برای ظهور در مقابل دوربین داشته باشد، اما مشخص بود که تیم آقای رئیسی این بار هدف دیگری را در مقابل تیم آقای همتی دنبال می کنند.

هم اهمیت دادن به زنان و هم اهمیت دادن به جوانان.

در حالی که سخنان خانم شبستری در میان افراد میانسال به بالا مخاطب علاقه مند بیشتری داشت، سخنان خانم رئیسی را می توان با محوریت مطالب مورد علاقه قشر میانسال به پایین مخصوصان جوان و نوجوان جامعه دانست.