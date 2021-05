سایه جنگ بالا سر ایران

اسپوتنیک - در بسیاری از انتخابات گذشته از این عبارت برای اهداف سیاسی و انتخاباتی استفاده شد.

تصویر اینکه مثلا چون برجام امضا شده سایه جنگ از بالاسر ملت ایران برداشته شده شاید یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی بود که استفاده شد.

همچنین تصویر اینکه چون برجام امضا شده تحریم ها برداشته شده و یا برداشته می شود و به قول معروف نور علی نور می شود.

یا تصویر اینکه امروزه اگر برجام دوباره اجرا گردد همه مشکلات مملکت حل می شود و مردم دیگر مشکلی نخواهند داشت.

یا تصویر اینکه بهانه عدم اجرای برجام عملکرد برخی نیروهای داخلی بوده و هست.

یا تصویر های دیگر که درباره برجام با غلوسازی منتشر می شود.

برای آنهایی که دلبسته امید های واهی می شوند شاید این حرف ها را بپذیرند وامیدوار باشند که با بازگشت برجام همه مشکلات حل می شود اما واقعیت چیز دیگری است.

درست است که کشورهای 1+5 به بهانه جلوگیری از جنگ با ایران پای میز مذاکره و گفتگو نشستند اما نباید فراموش کرد که حتی قبل از شروع گفتگو ها در عهد پرزیدنت روحانی ایرانی ها و آمریکایی ها مذاکرات محرمانه ای را در عمان و سوئیس داشتند و به نوعی به توافقاتی هم رسیده بودند.

دلیل اصلی که آمریکایی ها به دنبال رسیدن به توافق با ایرانی ها بودند این بود که آنها به خوبی می دانستند که ورود به جنگ با ایران همانند ورود به جنگ عراق و یا افغانستان نیست و می تواند موجب فروپاشی ایالات متحده گردد.

دقیقا همانگونه که ورود به افغانستان موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد.

نه به این دلیل که آمریکا قدرت نظامی انجام اینچنین حمله ای را ندارد بلکه به این دلیل که هزینه جنگ با ایران برای آمریکا آنقدر بالا است که این کشور توان تحمل آن را ندارد.