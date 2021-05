اصلاح طلب ها از کجا ضربه می خورند؟

نمی خواهم خیلی وارد تاریخ بعد از انقلاب شوم اما نکته مهم در این ماجرا این است که همان احزاب چپ گرا که بسیاری از آنها حتی اهداف و برنامه های سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی داشتند بعدها باهم جمع شدند و جناح اصلاح طلب در ایران را تشکیل دادند.

عبارت "اصلاح طلبی" عبارتی بود که زمانی که آقای سید محمد خاتمی در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی وزیر ارشاد بودند استفاده کردند؛ که البته در آن زمان برنامه ایجاد اصلاحات فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش دیدگاه های مصرف گرایی و غربی بود.

قبل از آن عموما مردم ایران مخصوصا در دوران جنگ بسیار از نظر اقتصادی بسته عمل می کردند و عموما ضد مصرف گرایی بودند و تمایل به خرید کالای داخلی و نوعی زندگی جامعه گرایانه (سوسیالیست) بیشتر در جامعه رواج داشت.

ترجیح می دهم از عبارت جامعه گرایانه به جای سوسیالیسم استفاده کنم چون برخی سوسیالیسم را ممکن است با سیاست های سوسیالیست کمونیست موجود در برخی کشورها در آن زمان اشتباه بگیرند.

در واقع در ایران پس از انقلاب به نوعی دیدگاه های سوسیالیسم اسلامی یا هما جامعه گرایی اسلامی رواج یافته بود.

با توجه به اینکه قوه مجریه وقت در جنگ، یعنی دولت آقای میر حسین موسوی طرفدار این سیاست های چپ گرایانه بود این سبک زندگی در ایران بسیار عادی شده بود.

شاید برخی به یاد داشته باشند که در آن زمان به ندرت وارد خانه ای می شدید که کالایی متفاوت با کالای موجود در خانه های همسایه ها داشته باشد.

تلوزیون، یخچال، گاز... همه ایرانی بودند.

کوپنی بودن کالا و تفاوت فاحش قیمت ارز و کالای دولتی با بازار آزاد.

فرش ها عموما همان فرش های لاکی و پشتی های لاکی بودند.

ماشین ها همه ماشین های پیکان و یا رنو و لوکس ترینشان ماشین هایی مانند پژو 405 و نیسان پاترول بودند، که همه هم ساخت ایران بودند.

البته استثنا هم وجود داشت ولی نه زیاد.

مردم هم عموما خیلی به مارک لباس یا کفش ویا ... یکدیگر توجه نداشتند و بیشتر به سمت خرید پوشاک وکالای تولید داخل می رفتند.

وقتی مرحوم هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید با توجه به دیدگاه های فکری او که مصطلحا بازاری مسلک بود وی معتقد بود باید دربهای تجارت ایران با جهان را باز کرد و اقتصاد می تواند باب روابط سیاسی بهتر را نیز فراهم کند.

این دیدگاه وی با دیدگاه های سابق تناقض زیادی داشت و بسیاری عبارت هایی مانند ترویج دهنده "اشرافی گری" و یا "مصرف گرایی" را برای او استفاده می کردند و حمله های زیادی به آقای رفسنجانی و خانواده وی در این باب انجام می شد.

به هر صورت چون جامعه ایران جامعه مصرف گرایی نبود آقای رفسنجانی آقای خاتمی را مامور کردند تا به نوعی روی ایجاد اصلاحات فرهنگی و اجتماعی کار کند و جامعه ایران پذیرای خرید کالای خارجی شود، وگرنه از توان اقتصادی پنجاه ملیون نفری آن زمان ایران نمی شد در چانه زنی های سیاسی بین المللی بهره برد.

زمانی که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری به قدرت رسیدند عبارت اصلاحات عبارت مورد پسندی بود و برخی به فکر انجام اصلاحات سیاسی هم افتادند.

شاید بسیاری فراموش کرده باشند اما در همان زمان مصطلحات دوران دولت اصلاحات بود که شدید ترین حمله ها و تخریب ها بر علیه آقای رفسنجانی انجام شد و کار به جایی رسید که آنقدر مردم از بازگشت آقای رفسنجانی در هراس بودند که در انتخابات سال 1384 به آقای احمدی نژاد رای دادند.