ربیعی: ترامپ دستاورد های دولت یازدهم و دوازدهم را دچار چالش کرد

آقای دکتر علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران پیرامون حمله رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:«این روزها در فلسطین،آسمان در بامداد سربی است و در شبها نارنجی است.

این روزها شاهدیم که رژیم صهیونیستی بی توجه به ابتدایی ترین اصول و معاهدات و قطعنامه های جهانی به روشی مبتنی بر زور و ظالمانه، جنایات خود را علیه مردم مظلوم فلسطین بطور وقیحانه انجام می دهد.

بار دیگر مسئله فلسطین به پویش اخلاقی جهانی تبدیل شده است.

ایرانیان از دیرباز با فرهنگ آزادی خواهانه و دفاع از حق مظلومان در کنار مردم فلسطین بوده اند و این روزها خصلت نژادپرستانه و آپارتاید رژیم صهیونیستی در تمام جهان مشهود شده است.

امروز شاهدیم که صدای حمایت از عدالت و آزادی خواهی مردم فلسطین از پنج قاره جهان شنیده می شود. امروز که وجدان جهانی در برابر این بربریت رخنه کرده در قرن بیست و یکم بیدار شده، ما همچنان پشتیبانی از این دادخواهی جهانی در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم و به احقاق حق این مردم تحت ستم مطابق قوانین و هنجارهای بین المللی اصرار داریم».

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه مشارکت حداکثری در انتخابات 1400 بیش از هر دوره دیگری برای حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ضروری دانسته و اظهار داشت:« این روزها کشور وارد فضای انتخاباتی شده است؛ در مورد انتخابات ابتدا سپاس خود را از بیانات روشنگرانه رهبری معظم انقلاب ابزار می کنم. این رویکرد باید سرمشق همه دستگاهها و نهادهایی قرار گیرد که به نحوی در فرآیند اتتخابات تاثیر دارند. معظم له مشارکت حداکثری را اولویت اول همه دست اندرکاران و ملت اعلام کردند.

همچنین در بیانات دیگری که فرمودند: "بنده در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. در دوره های گذشته افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند نظر من را می پرسیدند که می گفتم نه موافقم نه مخالفم یعنی نظری ندارم، اما در این دوره گفتم همین مطلب را نیز نمی گویم" موضع قاطع و غیرقابل خدشه ای که اعلام کردند راه را برای هر گونه القائات شیطنت آمیز رسانه های خارجی علیه مشارکت حداکثری مردم و سوء استفاده های احتمالی در داخل را بستند.

از سویی دیگر در دنیای پرتلاطم و در حال شکل گیری تحولات منطقه ای و نظم جهانی جدید، نخواهد توانست در جایگاهی مناسب برای منافع ملی ایران قرار گیرد. زیرا کسب جایگاه شایسته ایران در منطقه و جهان امروز حد بالایی از سرمایه اجتماعی را طلب می کند که نیازمند مشارکت حداکثری مردم در انتخاب رییس جمهور و دولت آینده است. غلبه بر مسائل داخلی و حضور پرقدرت در عرصه های بین المللی مستلزم یک دولت قوی است و دولت قوی با مشارکتی بالا حاصل خواهد شد».

وی در ادامه افزود:«همگان باید به مشارکت حداکثری متعهد بوده و تمام تلاش خود را برای تحقق آن بکار گیریم، به نحوی که تمام آحاد جامعه در یک سبد انتخاباتی بتوانند خواست و مطالبه خود را در سیمای نامزدها تجلی یافته ببینند.

دولت همانگونه که در ثبت نام ها مطابق مر قانون اساسی عمل کرد، از این پس نیز در امتداد همین حرکت دولت برای فراهم آوردن زمینه حضور مردم در پای صندوق ها و نیز حراست از آرا با شفافیت تمام تلاش خواهد نمود.

قطعا رسانه ملی و همه رسانه هایی که به نحوی مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی استفاده می کنند، رفتاری منصفانه و با فرصت های برابر برای همه نامزدها خواهند داشت؛ هم فرصتهای برابر به همه آنان باید داده شود و هم از اقدامات سلبی و تخریبی مستقیم و غیرمستقیم ، اجتناب صورت گیرد.

به رغم اینکه همواره تبلیغات بدخواهان و برخی مواضع در داخل بی اثر نشان دادن آرای مردم را القا کرده اند، اما شاهد بودیم که در این سالها با رای قاطع مردم ایران در سالهای 92 و 96 و تکیه بر دیدگاه مورد نظر اکثریت جامعه، چطور دولت توانست از تداوم روندی که در نتیجه فهم غلط از جهان، ایران را به سمت دام تعارضهای صهیونیست ساخته، سوق می داد، جلوگیری کند.