جمهوری اسلامی ایران و ۴+۱ کماکان در وین با یکدیگر در حال مذاکره هستند. آقای دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته اعلام کرد: « تحریم های ایالات متحده آمریکا به دو شکل موضوعی یا بخشی و لیست تحریم های مربوط به اشخاص و افراد تقسیم می شوند تحریم‌های موضوع یا بخشی شامل مسائل نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان، خودرو و بسیاری از انواع دیگر هستند ولیست مربوط به تحریم اشخاص نیز طولانی و مشتمل بر حدود ۱۵۰۰ مورد است که موضع ایران بر برداشته شدن تمامی این دو نوع تحریم می باشد».

به گفته آقای عراقچی تفاهماتی بر سر برداشته شدن تحریم های بخشی یا موضوعی به وجود آمده که باید برای برداشته شدن تحریم‌های اشخاص نیز به همین ترتیب اقدام شود.