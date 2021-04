دریادار آمریکایی: مدرن سازی سلاح هسته ای آمریکا هنوز صفر است

اسپوتنیک به نقل از یاهو نیوز ژاپن می نویسد: در 20 آوریل، دریادار چارلز ریچارد ، رئیس فرماندهی استراتژیک نیروهای مسلح ایالات متحده ، در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که در روسیه و چین ، نوسازی سلاح های هسته ای و توانایی های عملیاتی سریعتر از ایالات متحده بوده و اگر ایالات متحده سرمایه گذاری قابل توجه در زمینه دفاع هسته ای و زیرساختی را شروع نكند، می تواند اعتماد متحدین خود را از دست بدهد.

ریچارد خاطرنشان کرد: روسیه نسبت در مدرن سازی و توسعه سلاح های هسته ای بسیار فعال است. نوسازی مجتمع هسته ای روسیه 80٪ پیشرفت داشته است ، در حالی که در ایالات متحده این روند هنوز آغاز نشده است.