چرا چین به مسیر قطب شمال چشم دوخته است؟

اسپوتنیک به نقل از نشریه فیگارو( فرانسه ) می نویسد: کارشناسان می گویند که مسیر تجاری قطب شمال چشم انداز دور اما مهمی است. در حالی که کشتی کانتینری اور گیون Ever Given کانال سوئز و تجارت جهانی را مسدود کرده بود ، Rosatom به خود اجازه توئیت طنزآمیز داد و پیشنهاد کرد مسیر دریای شمال را به عنوان یک راه جایگزین در نظر بگیرند. و این سازمان روسی برای این کار دلیل داشت - Rosatom نه تنها در ساخت و بهره برداری از نیروگاه های اتمی بلکه در ناوگان یخ شکن های هسته ای روسیه نیز فعالیت می کند.

مسیر از چین یا ژاپن تا اروپا در امتداد سواحل شمالی روسیه 10-15 روز کمتر از مسیر کلاسیک کانال سوئز طول می کشد. این به معنی پس انداز میلیون ها یورو در هر سفراست. بنابراین ، مسیر دریای شمال یک ابتکار اغوا کننده برای شرکت های حمل و نقل و مشتریان آنها است.

اما این مسیر در تمام طول سال باز نیست: عبور از تنگه برینگ به نروژ فقط از اواخر ماه مه تا سپتامبر- اکتبر در دسترس است. در عین حال با ذوب شدن یخ های قطب شمال به دلیل گرم شدن آب و هوا (در پایان تابستان گذشته ، مرز یخ در 40 سال گذشته فاصله بی سابقه ای را برقرار کرد) ، فصل کشتی رانی و حمل و نقل سال به سال در حال گسترش است. بر این اساس، حجم و جریان کالاها نیز در حال رشد است: حدود 33 میلیون تن در سال 2020 ، یعنی اضافه رشد تقریباً دو برابر در دو سال.

در سال 2018 رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هدف خود را رسیدن به 80 میلیون تن در سال 2024 اعلام کرد. اکنون مهلت بی سر و صدا به سال 2030 موکول شده است. مسیر قطب شمال می تواند برای روسیه بسیار سودآور باشد ، زیرا این راه مانند کانال سوئز فقط گذرگاه نیست. مسکو می تواند خدمات یخ شکن های خود ، داده های هواشناسی و اطلاعات حاصله از ماهواره های ثابت مستقر برفراز قطب شمال را ارائه دهد.

آنو فردریکسون ، مدیر مرکز مرزهای قطب شمال نروژ ، معتقد است که محدودیت های زیادی در ارتباط با مسیر دریای شمال وجود دارد. این حرکت نیاز به کشتی های گران قیمت با پاشنه تقویت شده دارد. گل ها و کوه های یخی هزینه بیمه را افزایش می دهند. آنچه مورد نیاز است "پیش بینی یخ ، نرخ و تعرفه مناسب ، بنادر مدرن و تجهیزات نجات موجود در جاهای مناسب و استراتژیک است."

به علاوه، شکنندگی اکوسیستم. رودولف سعاده ، مدیر کل شرکت حمل و نقل CMA CGM ، روز جمعه گفت که شرکت وی "به دلایل زیست محیطی" از استفاده از مسیر قطب شمال خودداری خواهد کرد.

و یکی از کارمندان مرکز مطالعه اقتصاد جهانی پاریس ، کمیلو اومانا داجود camilo umana dajud ، حاسب کرد که مسیر دریای شمال فقط 2/2 درصد از تجارت بین 99 کشور را با 15 درصد کاهش می دهد. بنابراین، مسیر توکیو - ریکیاویک به نصف کاهش می یابد ، و توکیو - الجزایر - تنها به 1000 کیلومتر ، یا 6٪. به نظر وی ، مسیر قطب شمال مزیت خاصی ندارد.