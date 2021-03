آلیاژ جدید ساخت روسیه سیستم های خنک کننده را یک سوم سبک تر می کند

اسپوتنیک - این آلیاژها توسط محققین دانشگاه ملی تحقیقات فناوریMISIS (NUST MISIS) با همکاری شرکت «LG Electronics» تهیه شده است. نتایج تحقیقات در مجله Journal of Journal of Magnesium and Alloys منتشر شده است.

به گفته ی کارشناسان، با پیشرفت الکترونیک مشکل اتلاف حرارت کارآمد بیشتر و بیشتر می شود و در واقع با رشد بهره وری تجهیزات، آزادسازی یا انتشار گرما نیز افزایش می یابد. کاهش دما مستقیما بر طولانی شدن چرخه عمر دستگاه ها تاثیر می گذارد. به ویژه این موضوع برای لوازم خانگی، وسایل نقلیه الکتریکی، نمایشگرهای ال ای دی بسیار مهم است.

© Photo / MISIS Получение проб из сплава Mg-Si-Zn-Ca методом литья под давлением для определения технологических и механических свойств для испы

محققین NUST MISIS با همکاری شرکت LG Electronics آلیاژهای منیزیم جدید با هدایت گرمایی بالا ساخته اند که به خاطر قابلیت اطمینان بالا و هزینه پایین آن از نمونه های مشابه متمایز می شود. ضمنا می توانند وزن دستگاه ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

ویاچسلاو باژنوف دانشیار گروه فناوری های ریخته گری و پردازش هنری مواد NUST MISIS شرح می دهد: « به طور سنتی، آلومینیوم برای اتلاف حرارت و گرما استفاده می شود، اما برای فناوری مدرن بسیار حجیم به نظر می رسد. کاهش وزن دستگاه ها می تواند به میزان قابل توجهی باعث کاهش مصرف انرژی در هنگام کار و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در هنگام حمل و نقل شود که امروزه از اهمیت بیشتری برخوردار است. استفاده از آلیاژ های ما وزن عناصر اتلاف دهنده گرما را یک سوم کاهش می دهد بدون اینکه کارایی خود را از دست بدهند.»

همانطور که دانشمندان اشاره کردند، یکی از مشکلات عملکرد آلیاژ های منیزیم توانایی آتش گرفتن آنها در هواست. به دلیل افزودن کلسیم و ایتریوم، دانشمندان موفق شدند دمای اشتعال را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، به طوری که از مواد جدید می توان بدون محدودیت در فناوری های مختلف استفاده کرد.

ویاچسلاو باژنوف توضیح می دهد: «ما می خواستیم آلیاژهایی با هزینه کم بسازیم، بنابراین عملا از عناصر گران قیمت که معمولا با منیزیم آلیاژ دارند یعنی نئودیمیم، لانتان، توریوم و غیره استفاده نکردیم. آلیاژهای حاصل از دو ترکیب: ارزانترین – آلیاژ با سیلیسیوم، روی و کلسیم (Mg-Si-Zn-Ca) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213956720300049) با هدایت حرارتی بالا و مقاومت متوسط و کمی گران تر – آلیاژ با روی، ایتریوم و زیرکونیوم (Mg–Zn–Y–Zr) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213956721000128) با مقاومت بالا و هدایت حرارتی کمی پایین تر.»

بر اساس نتایج کار، شرکت LG Electronics ثبت اختراع آلیاژ منیزیم با هدایت گرمایی بالا تولید شده در NUST MISIS و رادیاتور ساخته شده از آن را در ایالات متحده ، اتحادیه اروپا، کره و چین انجام داد.

در حال حاضر، تیم تحقیقاتی در حال کار بر روی ترکیبات جدیدی از آلیاژهای منیزیم هستند که می تواند در کنار هزینه کم و هدایت حرارتی بالا همچنین مقاومت بالا و مقاومت در برابر خوردگی داشته باشد.

