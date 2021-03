مشکل نتانیاهو است نه انتخابات

اسپوتنیک - برای چهارمین بار طی کمتر از دو سال مردم اسرائیل پای صندوق های رای رفتند تا اعضای کنیست را انتخاب کنند وهمانگونه که پیش بینی می شد هیچ کدام از احزاب نتوانستند 61 کرسی لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.

ده بار دیگر هم این انتخابات برگزار شود، باز هم همین آش است و همین کاسه.

برای چهارمین بار طی دو سال آقای نتانیاهو میلیاردها شیکل هزینه بر مردم اسرائیل تحمیل کرد تا شانس خود را امتحان کند شاید بتواند این بار اکثریت کرسی های کنیست را به دست آورد.

البته یکی از شگرد های نتانیاهو این است که با تضعیف رقبای خود در دولت کاری می کند تا آنها محبوبیت خود در میان مردم را از دست بدهند و در انتخابات دیگر نتوانند رای بیاورند.

در واقع عموم مردمی که به رقبای آقای نتانیاهو رای می دهند به دلیل محبوبیت آنها نیست که به آنها رای می دهند بلکه به دلیل نفرت از نتانیاهو است که به آنها رای می دهند و اگر اینها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت اقدام به ائتلاف با نتانیاهو کنند و دولت تشکیل دهند قطعا همان چند رایی را هم که دارند از دست می دهند.

تا لحظه نگارش این خبر طبق آمار آقای نتانیاهو و احزاب همسو با او توانسته اند چیزی حدود 31 کرسی از اصل 120 کرسی کنیست را به دست آورند.

اگر بخواهیم نتیجه این انتخابات را بگونه ای دیگر تحلیل کنیم باید بگوییم یعنی چیزی حدود 75% مردم اسرائیل بر علیه آقای نتانیاهو رای داده اند.