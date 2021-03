روسیه در میان ایران و اسرائیل

اسپوتنیک - ولادیمیر ساژین خاورشناس مطرح روس می نویسد: بسیاری از تحلیلگران جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل را پیش بینی می کنند. در این شرایط، مسکو برای جلوگیری از بروز یک فاجعه خونین همه تلاش خود را انجام می دهد. روسیه روابط بازرگانی خوبی با ایران و اسرائیل دارد ، اما آیا می توان روابط مسکو با دو طرف درگیر را استراتژیک خواند؟

