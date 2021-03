روسیه؛ تولید پهپادهای انتحاری

اسپوتنیک به نقل از یاهو نیوز ژاپن: در نمایشگاه نظامی-صنعتی IDEX 2021 که به تازگی در ابوظبی (امارات متحده عربی) برگزار شد ، شرکت صنایع دفاعی روسیه ZALA Aero پیشرفت جالبی را رونمایی کرد - یک هواپیمای بدون سرنشین بی سرو صدای "کوب" با سرعت بالا ، تأمین زمان مناسب در هوا، خفا و با توانایی برای حملات سریع به اهداف در مسیر مستقیم به سمت پایین عمودی.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation