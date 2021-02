آمریکا؛ سرما و یخ زدگی عمیق تاسیسات نفت و گاز

به گزارش اسپوتنیک، در ایالات متحده، چاه های نفت در حال خاموش شدن هستند، تجهیزات پالایشگاه ها و کارخانه های پردازش گاز از کار می افتند، مخازن خالی می شوند.

بلومبرگ می نویسد: "یخ زدگی عمیق صادرات ال ان جی از ایالات متحده را فلج كرده است. هوای قطب شمال كه قسمت اعظم كشور را در برگرفته و از جنوب به ساحل خلیج مکزیک نازل شد، به معنای واقعی کلمه چاه ها و خطوط لوله را یخ بندان كرده است." به گفته وزارت انرژی ایالات متحده، تولید گاز در منطقه جنوب مرکزی 178 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته است. طبق برآوردهای این نهاد، حدود 30٪ از ظرفیت های تولید محلی و تقریباً هفت درصد در سراسر کشور بیکار شده است. به گزارش بلومبرگ، در بزرگترین حوزه نفتی آمریکا - پرمین، تولید به میزان 65 درصد کاهش یافت. سرما تا 18 درجه رسید. چنین سرمایی از سال 1989 اتفاق نیفتاده است. چاه ها یخ بسته شده اند، تجهیزات خراب می شوند. شرکت توتال در Port Arthur با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه می دهد. حوزه پرمین تولید خود را یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است. پالایشگاه ها، به ویژه در تگزاس - پالایشگاه های شرکت های Motiva و Exxon Mobil متوقف شده اند.

گری راس، سخنگوی صندوق تامین سرمایه گذاران نفت گفت: ضرر و زیان قابل توجهی است که تولید نفت در کشور تقریباً به یک سوم سقوط کرده است. شاخص استخراج قبل از سرما - 11 میلیون بشکه در روز بود. نتیجه گیری تحلیلگران GPS انرژی: در پاسخ به تقاضای داخلی، تأمین کنندگان در حال خالی کردن مخازن گاز هستند. تولید گاز طبیعی در آینده نزدیک ترمیم نخواهد شد.

فروپاشی انرژی

14 ایالت با قطع برق مواجه شدند. از 16 فوریه ، بیش از 230 هزار نفر در اورگان، تقریبا 145 هزار نفر در كنتاكی، 115 هزار نفر در لوئیزیانا و 100 هزار نفر در ویرجینیای غربی بدون برق مانده اند.

سخت ترین وضعیت در تگزاس است. در 12 فوریه، تنظیم کننده محلی نفت و گاز با صدور دستور اضطراری، اولویت بندی منابع سوخت نیروگاه های برق در تگزاس را در سرمای مداوم برقرار کرد. این اقدام کمکی نکرد: بیش از چهار میلیون نفر بی برق ماندند. تحلیلگران "قطع شدید برق" را پیش بینی کردند و در نتیجه این ایالت با بحران گسترده انرژی روبرو شد.