فاش شدن کلاهک موشک های پیشرفته ایرانی در اختیار حزب الله لبنان، عمدی یا سهوی

روز گذشته هم یک نشریه کویتی به نام "الجریده" مطلبی را به نقل از یک منبع مطلع منتشر کرده که بر اساس آن آن منبع اظهار داشته که کلاهک هایی که دارای چاشنی انفجاری همزمان بوده.

شاید برخی به یاد نداشته باشند اما زمانی یکی از جدل های فیما بین ایران و سازمان بین المللی هسته ای به حساب می آمده همین کلاهک های انفجاری همزمان بود.

طبق اظهار نظر کارشناسان نظامی برای تولید بمب یا موشک اتمی معمولا نیاز به چنین کلاهک ای است که موجب ایجاد چندین انفجار شدید بصورت همزمان (لحظه ای) می نماید.

البته این نوع کلاهک ها فقط برای تسلیحات هسته ای استفاده نمی شوند و این فناوری کاربرد های مختلف دارد که مثلا ایران برای حفر تونل و معادن از آن استفاده می کرده و سازمان بین المللی انرژی هسته ای پس از تحقیقات خود تایید کرد که هدف ایران از تحقیق درباره این فناوری همان استفاده صلح آمیز که یکی از آنها همانا کندن معدن می باشد بوده.