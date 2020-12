آیا همکاری های نظامی-فنی ایران و روسیه در گرو غرب است؟

اسپوتنیک - تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال جاری به پایان رسید.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص نتایج سال ۲۰۲۰ صحبت کرد.

امسال اعتبار تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به پایان رسید. آیا مسکو و تهران در حال تدوین برنامه های مشخصی برای ایجاد همکاری های فنی و نظامی هستند؟ آیا امکان خرید هواپیماهای سوخو۳۰ یا تانک های تی ۹۰ توسط ایران مطرح است؟ و آیا ممکن است این مسئله باعث وخیم شدن ارتباطات روسیه با برخی کشورها به طور مثال با اسرائیل و آمریکا شود؟