سی هواپیمای جاسوسی خارجی در یک هفته به مرزهای روسیه نزدیک شدند

اسپوتنیک به نقل از مجله آمریکایی نشنال اینترست می نویسد: تنها چند روز پس از اظهارات معاون فرمانده کل نیروی هوافضای روسیه مبنی بر اینکه بیش از 1300 هواپیمای شناسایی خارجی در نزدیکی مرزهای روسیه در سال جاری فعالیت کردند، روزنامه کراسنایا زوزدا ارگان رسمی وزارت دفاع روسیه گزارش داد که فقط در طول هفته گذشته، 36 هواپیمای خارجی دیگر پروازهای شناسایی انجام دادند (سی هواپیمای جاسوسی به همراه شش هواپیمای کمکی بدون سرنشین). وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این پروازها توسط ایستگاه های رادار روسیه ثبت و کنترل می شود و هیچگونه نقض مرز دولتی روسیه انجام نشد.

