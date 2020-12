تسریع در توسعه فناوری فوتونی با لیزر سالیتون روسی

اسپوتنیک - لیزر سالیتون منحصر به فردی تهیه شده و دانشمندان دانشگاه دولتی اولیانوف و دانشگاه پلی تکنیک سنت پترزبورگ با نام پیتر ولیکی (پتربزرگ) با موفقیت آنرا آزمایش کردند. نتایج تحقیقات در مجله اوپتیک اند لیزر تکنولوژی منتشر شده است.

