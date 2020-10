سلاح "روز قیامت" روسیه؛ یک آغاز دوباره

اسپوتنیک به نقل از کانال تلویزیونی سی ان ان آمرکیا می نویسد: تصاویر ماهواره ای گرفته شده در ماه سپتامبر توسط موسسه خصوصی مطالعات بین‌المللی Planet Labs نشان می دهد که روسیه در حال آماده سازی برای ازسرگیری آزمایش های پرواز موشک کروز با نیروگاه هسته ای در سکوی پرتاب در نزدیکی دایره قطب شمال است.

کارشناسان موسسه مطالعات بین المللی میدلبری مایکل دویتسمن و جفری لوئیس گفتند که چنین فعالیت های شدید در محلی به نام پانکووا، جایی که روسیه قبلاً موشک مجهز به نیروگاه هسته ای بوروستنیک را آزمایش کرده بود، قابل مشاهده است. به نظر می رسید که پس از سال 2018، روسیه آزمایشات را به حالت تعلیق درآورد و سکوی پرتاب را برچید. با این حال، لوئیس و دویتسمن نوشتند: "چنین فعالیتی و کارهای جدید ساختمانی نشان دهنده از سرگیری آزمایشات پرواز موشک کروز بوروستنیک با نیروگاه هسته ای است. به گفته آنها، این تصاویر "تعداد زیادی کانتینر حمل و نقل در دو سایت فنی، از جمله یک ساختمان احتمالی برای آزمایش موشک" را نشان می دهد.