اهمیت پایان تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه ایران

اسپوتنیک - امروز یکشنبه 27 مهر ماه رسما تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه ایران لغو می شود، و بسیاری این روزها سوال می کنند خوب حالا این ماجرا چه اهمیتی برای ایران دارد و ایران از حالا به بعد می خواهد چه کار کند.

برخی هم مطرح می کنند که وقتی ایران به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا حتی دارو و تجهیزات پزشکی نمی تواند برای درمان مریض های خود وارد کند آیا می خواهد تسلیحات پیشرفته خرید کند؟

و برخی دیگر هم سوال می کنند که حالا فرض بر اینکه ایران اسلحه صادر کرد، پول آن را چگونه می خواهد بستاند، در شرایطی که حتی اموال موجود خود از بابت فروش نفت و کالاهای دیگر در کشورهای دیگر را نمی تواند دریافت کند.