تلگراف: گورباچف در سنگر دفاع از روسیه پوتین

اسپوتنیک به نقل از تلگراف می نویسد: مارگارت تاچر، میخائیل گورباچف ​​رهبر آن زمان شوروی را شخصی که "شما می توانید با او کنار بیایید" خواند. در آن زمان ، یکی از اهداف اصلی گورباچف ​​برقراری روابط نزدیکتر بین مسکو و غرب بود.

بدون شک مهمترین دستاورد این رهبر شوروی کاهش شدید تعداد سلاح های هسته ای در آمریکا و روسیه بود. در مقایسه با اوج جنگ سرد، زرادخانه های هسته ای این کشورها 80 درصد کاهش یافته است. در منشور پاریس که او در نوامبر 1990 امضا کرد، آمده است: "دوران رویارویی و تقسیم اروپا به پایان رسیده است"، روابط روسیه و غرب در آینده "بر اساس احترام و همکاری" خواهد بود و اتحاد شوروی "دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی خواهد بود."

کتاب جدید گورباچف (What Is at Stake Now) ، تحلیلی واضح از چالش هایی است که امروز رهبران جهان از تغییر اقلیم تا مسابقه تسلیحاتی جدید با آنها روبرو هستند. در آن رهبر شوروی سابق شکایت دارد که اصول والایی که در منشور پاریس ثبت شده است به یک آناکرونیسم (زمان پریشی) تبدیل شده و روسیه بار دیگر در رویارویی با غرب است. گورباچف ​​با این استدلال که در پایان جنگ سرد غرب "خود را برنده اعلام کرد"، غرب را به این دلیل محکوم می کند و این امر مسکو را به موضع تهاجمی تر تحریک کرد. گورباچف ​​رهبران آمریكا را به تلاش برای "تحمیل اراده خود به همه و ایجاد جهان یک قطبی و امپراتوری آمریكایی" متهم می كند. گورباچف ​​چنین رفتار رهبران آمریکایی را "غیرقابل بخشش" می داند. با این حال ، او این واقعیت را نمی بیند که گسترش اتحادیه اروپا به شرق و ناتو به خاک بلوک اتحاد شوروی سابق بر اساس اصول دموکراتیک منشور پاریس انجام شده است.

گورباچف ​​همچنین پایان یافتن یکی از ارکان برنامه خلع سلاح هسته ای در این سال را به شدت مورد انتقاد قرار داد - پیمان نیروهای هسته ای میان برد ، که در دهه 1980 با رونالد ریگان تهیه و امضل کرد.

با این حال، دلیل تصمیم واشنگتن برای خروج از این پیمان این بود که ، طبق داده های بدون ابهام از اطلاعات آمریکا ، روسیه در حال تولید موشک های میان برد قدرتمندتر بود ، که نقض آشکار مفاد پیمان منع موشک های هسته ای میان برد INF بود. علاوه بر این، گورباچف ​​تجاوز به گرجستان و الحاق کریمه را توجیه می کند ، که تنش های روسیه و غرب را بسیار افزایش داده است.

گورباچف نوشت که او می خواهد کتابش به رهبران جهان گزینه های مسالمت آمیز برای حل اختلافات و تضادها ارائه دهد. اگر او جدی است ، پس او به یک تحلیل متعادل از امور جهان نیاز دارد، نه نسخه ای با محوریت منافع روسیه.

