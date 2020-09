رونمایی روسیه از قاتل موشک های آمریکا

اسپوتنیک به نقل از پورتال چینی Chinamil می نویسد: در همایش بین المللی نظامی - فنی "ارتش -2020" که در آخر اوت سال جاری میلادی درحومه مسکو برگزار شد، روسیه برای اولین بار سامانه پدافند هوایی دوربرد S-500 "پرومتئوس" Prometey را رونمایی کرد. این سامانه در محوطه داخلی در معرض نمایش قرار گرفته بود و تنها سران کشورها و مقام های عالی رتبه وزارتخانه های دفاع توانستند آنرا تماشا کنند. یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه در مسایل مجتمع صنعتی - دفاعی، اعلام کرد که روسیه آزمایش های ملی سیستم S-500 را آغاز کرده و برای تولید سریال آن آماده می شود.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation