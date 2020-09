ادعای عجیب و غریب تلگراف از موشک روسی

اسپوتنیک با استناد به تلگراف انگلیس می نویسد: روسیه یک موشک کروز به مدار زمین پرتاب می کند تا لندن در معرض دید فضایی و نشانه گیری قرار داده شود.

سرلشگر جیم هاک نهال رئیس اطلاعات نظامی انگلیس، در اولین جلسه مطبوعاتی در تاریخ این سرویس ویژه در پایگاه هوایی وایتون در مورد تهدیداتی که بر اساس بررسی جامع سیاست خارجی و دفاعی دولت برای انگلیس هست سخنرانی کرد. وی اظهار داشت: مسکو مرزهای علم را گسترش می دهد و قراردادهای بین المللی را نقض می کند... روسیه یک موشک کروز با انرژی هسته ای و با سرعت بی سابقه را آزمایش می کند که قادر به ضربه زدن از جهات غیرمنتظره است. این موشک با داشتن منبع انرژی هسته ای می تواند تقریباً به طور نامحدود در انتظار فرمان از زمین پرواز کند.

تلگراف معتقد است كه منظور ژنرال هاک نهال موشک M7309 (نام رمز ناتو SSC-X-9 Skyfall) بود. نام روسی آن "بوروستنیک" است. در ماه آگوست، یک انفجار در پایگاه نظامی در نزدیکی قصبه ننوسکا در شمال غربی روسیه رخ داد که گفته می شود ناشی از سوء عملکرد موشک بوره وستنیک بود. در نتیجه این حادثه ، میزان تشعاشعات رادیواکتیو در نزدیکی سورئدوینسک به مدت ۳۰ دقیقه به شدت پرید و هفت نفر در محل انفجار جان خود را از دست دادند.

رئیس اطلاعات نظامی انگلیس با تأکید بر اینکه روسیه مقدار را به کیفیت تغییر داد خاطرنشان کرد: آنها به شدت غرب را رصد می کنند تا بفهمند چگونه می توان از سرمایه های خود بهتر استفاده کنند تا در صورت اقدامات فعال ما حداکثر مشکلات را برای ما ایجاد کنند.

موشک های کروز با زمان پرواز طولانی مثالی از این است که چگونه تعداد کمی از سلاح های پیشرفته می توانند قدرت غرب را در طی دوره وخیم شدن روابط با کرملین محدود کنند. زیردریایی های بدون خدمه در اعماق دریاها قادر به تحویل کلاهک هسته ای به اهداف ساحلی و حتی حمله به گروه های ناوهای هواپیمابر مستقر در دریا نیز از این جمله اند. همچنین نصب تجهیزات رهگیری بر روی کابل های زیردریایی یا برش آنها از این دسته است و تلگراف در ابن باره پیشتر نوشته بود.