آلودگی بیشتر؛ جهش جدید کرونا وارد می شود

اسپوتنیک - مرکز "اسکریپس ریسرچ" آمریکا: مطالعه جدید می گوید، کرونای جدید جهش یافته که در ایالات متحده و اروپا گسترش می یابد عفونت به مراتب بیشتری دارد. اما آنتی بادی هایی که در خون بیمارانی قرار دارند، قادر به کنار آمدن با آن هستند. این مطالعه همچنان در حال انجام است.

همانطور که از نتایج آزمایشات انجام شده در مرکز تحقیقات اسکریپس سرچ نشان داده است، برای نوع ویروس کرونا که در آمریکا و اروپا گسترش می یابد و سبب ابتلا به کووید- 19 می شود، وجود سنبله های کاربردی دارای برآمدگی بیشتر مشخص است. بنابراین، این جهش ژنتیکی ویروس کرونا توانایی به مراتب بالاتری در آلوده کردن سلول های بدن انسان دارد.

خانم ژو، مسئول اصلی این تحقیق، ویروس شناس مرکز اسکریپس ریسرچ گفت: "ویروس های دارای این جهش بسیار آلوده تر از ویروس ها بدون این جهش هستند. به خاطر این جهش، تعداد - یا انبوه سنبله های عملکردی ویروس 4-5 بار افزایش می یابد. همانا این سنبله ها هستند که باعث می شوند ویروس به سلولها وصل شود و آنها را آلوده کند. این سنبله ها هستند که باعث می شوند ویروس مانند تاج به نظر برسد و به آن اجازه دهد تا به گیرنده های سلولی موسوم به ACE2 بچسبد.

به گفته مایکل فرزان، مسدول دوم این پروژه که عضو گروه ایمنی شناسی و میکروبیولوژی تحقیقات اسکریپس ریسرچ است ، توضیح داد، این جهش، به نام D614G ، قابلیت انعطاف پذیری بالاتری را به "نوک" سنبله تامین می کند. به گفته وی، سنبله های دارای انعطاف پذیری بیشتر به کرونای جدید امکان می دهد که ذرات ویروسی در امتیت مطلق از سلول های آلوده به سلول های مورد نظر منتقل شوند و خطر بسیار کمتر مرگ پیش از موعد را دارند.

در حال حاضر بحث زیادی درمورد اینکه چرا شیوع اپیدمی کوویید-19 در ایتالیا و نیویورک اینقدر سریع سیستم های مراقبت های بهداشتی را تحت الشعاع قرار داده است، در حالی که به نظر می رسد شیوع آن در سانفرانسیسکو و واشنگتن قابل کنترل تر بود، آیا این مربوط به پاسخ خاص این جوامع است؟ یا ویروس به نوعی تغییر کرده است؟

همه ویروس ها در فرایند بازتولید و گسترش با تغییرات جزئی در ژن های خود مواجه هستند. این تغییرات به ندرت بر بقا و توانایی بازتولید آنها تأثیر می گذارد. گونه های SARS-CoV-2 که مشخصه شیوع بیماری در مناطق در مراحل اولیه بود، جهش D614G را نداشت که اکنون بر اکثر کشورها حاکم است.

اما آیا این نتیجه به اصطلاح "اثر بنیانگذار" است که تنها چند نوع ویروس به طور تصادفی به یک جمعیت گسترده منتقل می شود؟ ژو و فرزان معتقدند كه این موضوع مختص "اثر بنیانگذار" نیست.

کار ژو و فرزان، عنوان آن "جهش D614G در پروتئین سنبله SARS-CoV-2 باعث کاهش ریزش S1 می شود و باعث افزایش عفونت می شود" می باشد. (The D614G mutation in the SARS-CoV-2 spike protein reduces S1 shedding and increases infectivity)

این دانشمندان دریافتند که فاکتورهای ایمنی موجود در سرم خون گرفته شده از افرادی که به این بیماری مبتلا بودند و شفا یافتند به همان اندازه خوب با ویروس هایی که جهش D614G دارند یا ندارند مبارزه می کنند. به گفته ژو، این امر این امیدواری را بوجود می آورد که واکسنهای بالقوه ای که در حال حاضر تولید می شوند با ویروس هایی که این جهش دارند یا ندارند به خوبی برخورد خواهند داشت.

ژو و فرزان بیش از 20 سال، از زمان وقوع اولین اپیدمی سارس، ویروس های کرونا را مطالعه می کنند به گفته فرزان، با جهش D614G ، سنبله انعطاف پذیرتر شده و تعداد بسیار بیشتر سنبله های این ویروس عملکرد خود را حفظ می کند.

وی افزود: "با گذشت زمان، ویروس فهمید كه چگونه باید خود را مؤثرتر حفظ كرده و کاری کند تا زمان لازم متلاشی نشود." - تحت فشار انتخاب طبیعی، ویروس خود را با ثبات تر ساخته است."

به گفته دانشمندان، هنوز مشخص نیست که آیا این جهش کوچک به نوعی می تواند بر شدت علائم افراد بیمار تأثیر بگذارد یا میزان مرگ و میر را تحت تأثیر قرار دهد." به گفته ژو، اگرچه داده های واحدهای مراقبت های ویژه در نیویورک و سایر شهرها حاکی از غلبه ویروس دارای جهش D614G است، دانشمندان به داده های بسیار بیشتری - به طور ایده آل حاصله از آزمایش های کنترل شده - نیاز دارند.

