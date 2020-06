اسپوتنیک - پس از جنگ جهانی دوم جهانیان امیدوار بودند که راهکاری پیدا کنند تا دیگر انسان ها مجبور نشوند اختلافات خود را از طریق جنگ و خونریزی حل و فصل کنند و یکی از راهکارهایی که مطرح شد ایجاد تشکیلاتی بین المللی به نام سازمان ملل متحد بود.

البته قبل از سازمان ملل متحد هم تشکیلاتی در پی جنگ جهانی اول به نام جامعه ملل تشکیل شد که تقریبا همان هدف را داشت اما مشاهده کردیم که این تشکیلات نتوانست جلوی به وقوع افتادن جنگ جهانی دوم را بگیرد.

دلیل ناکامی جامعه ملل این بود که برخی کشورهای به اصطلاح مقتدر حاضر نبودند به مقررات بین المللی پایبند بمانند و طبیعتا در نهایت هم این تشکیلات از هم پاشید وهم جنگ جهانی دوم راه افتاد.

شاید بتوان گفت اصلی ترین دلیل شکست جامعه ملل هم این بود که در نهایت تحت کنترل کشورهای سلطه طلب در آمد و به بازیچه آنها تبدیل شد.

امروزه هم مشاهده می کنیم که ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد را به بازیچه خود تبدیل کرده.

نیاز نیست که کارشناس خبره باشید تا متوجه شوید بیانیه اخیر دبیر کل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش تحت تاثیر دستورات ایالات متحده بیان شده و ایشان در شرایطی که آمریکا تلاش دارد برجام و مصوبه 2231 شورای امنیت را زیر پا بگذارد تا تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند چنین بیانیه ای را صادر کرده.

دبیر کل سازمان ملل در شرایطی ایران را به دست داشتن در حمله به تاسیسات آرامکو متهم کرده که چشم خود را بر همه جنایات جنگی که توسط عربستان سعودی و ایالات متحده و اسرائیل در یمن و عراق و سوریه و افغانستان و ... اتفاق می افتد بسته.

به گواه آقای بان کی مون، دبیر کل سابق سازمان ملل، تشکیلات سازمان ملل حتی به خود اجازه تحقیق در مورد استفاده عربستان سعودی از تسلیحات غیر متعارف بر علیه کودکان و زنان و مردم بی دفاع در یمن را نداده.

در حالی که ایالات متحده انواع و اقسام تسلیحات ممنوعه را در اختیار عربستان سعودی قرار می دهد و همچنین اقدام به تجهیز گروه های تروریستی در جای جای جهان می نماید دبیر کل سازمان ملل در مورد مدارکی و مستنداتی که هیچ معلوم نیست ساختگی نباشند صحبت می کند.

به یاد دارم حدود سی سال پیش اوایل زمانی که کار خبرنگاری خود را شروع کرده بودم در کنفرانسی شرکت کردم که در آن نماینده سازمان ملل در جنوب لبنان می خواست حزب الله لبنان را متهم به انجام عملیات انتحاری بر علیه یکی از مقرهای سازمان ملل در جنوب این کشور نماید و اظهار می داشت پیراهنی که مجری عملیات انتحاری پوشیده بود ساخت ایران بود.

من از او خواستم که مدرک را نشان دهد و گفتم می خواهم ببینم نوشته "ساخت ایران" یا "Made in Iran" وی مقداری تامل کرد و گفت فکر کنم نوشته “Made in Iran” ولی بگذارید ببینم بعد یک پیراهن در آورد که کاملا سالم بود فقط مقداری خون روی آن بود و پشت آن یک برچسب چسبی بود، حتی مارک هم نداشت، و نوشته بود “Made in Iran”.

به او گفتم مگر طرفی که به شما حمله کرده بود جلیقه انتحاری به تن نداشت؟

گفت بله.

گفتم پس چطور است پیراهن اش سالم مانده؟

وی ماند در مقابل خبرنگاران چه بگوید و در نهایت اظهار داشت نمی دانم اسراییلی ها این مدرک را در اختیار ما گذاشتند.

تکلیف بقیه کنفرانس هم کاملا روشن بود.

احتمالا که هیچ قطعا هم مدارکی که آقای گوترش در مورد آن صحبت می کند مانند پیراهن آن حمله کننده انتحاری است و توسط عربستان سعودی و آمریکا و اسراییل در اختیار سازمان ملل قرار گرفته و فقط آن قطعه ای که روی آن نوشته ساخت ایران کاملا سالم مانده!

نه آقای گوترش و نه کشورهای دیگر در مورد اینکه ایالات متحده اخیرا قاضی های دیوان بین المللی لاهه را تحریم کرده لام تا کام صحبتی تا به حال نکرده اند.

نه آقای گوترش و نه مجامع بین المللی و حتی کشورهای امضا کننده توافق هسته ای هیچ کدام تا به حال در مورد خروج ایالات متحده از این توافق و یا تخطی آن از قطعنامه های سازمان ملل و سنگ اندازی های آن در اجرای این توافق، صحبتی نکرده اند.

اصلا بحث ایران را به کنار بگذاریم.

حتی یک اظهار نظر کوچک در مورد خروج ایالات متحده از توافقنامه هایی که امنیت جهان را به خطر می اندازد مانند توافق موشکی با روسیه و یا توافق های محیط زیستی و یا... صحبت نکرده اند.

آیا تا به حال حتی یک کلمه در مورد دخالت عربستان سعودی در بحرین شنیده اید؟

آیا تا به حال یک بار هم این تشکیلات جسارت کرده از آمریکا و انگلیس سوال کند که چرا بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کرده ان و صدها هزار انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده اند؟

آیا تا به حال یک بار هم شده که از آمریکا سوال کنند در افغانستان چه کار می کند و چرا پس از بیست سال از اشغال افغانستان هنوز گروه های تروریستی در آنجا فعال هستند و نیروهای آمریکایی اقدام به تامین امنیت تولید و توزیع مواد مخدر می نمایند؟

آیا تا به حال سازمان ملل جسارت کرده از آمریکا سوال کند نیروهای نظامی اش از شرق آسیا گرفته تا آمریکای لاتین چه کار می کنند؟

باز همه اینها به کنار.

دبیر کل سازمان ملل که باید حافظ منافع این سازمان باشد زمانی که ایالات متحده بودجه تشکیل هایی مانند یونیسف و یونسکو و اخیرا سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد کجا بود، چرا اظهار نظر نکرده؟

کاملا مشخص است که سازمان ملل امروزه به یک دروغ بزرگ تبدیل شده تا کشورهای جهان را گول بزنند و به آنها بگویند جایی هست که بخواهد به دنبال احقاق حقوق آنها باشد اما در واقع چنین جایی نیست و امروزه آمریکایی ها در حال تبدیل جهان به شرایطی هستند که قبل از جنگ های جهانی اول و دوم ایجاد شد و میلیون ها انسان جان خود را در آن جنگ ها از دست دادند.

