روسیه – غرب: نبردی در اعماق اقیانوس

اسپوتنیک به نقل از فوربس: نیروی دریایی روسیه بی سر و صدا در حال طرحریزی و ساخت یک دسته کاملاً جدید از زیردریایی ها است.

تحلیلگران نظامی خارجی با بی صبری منتظر راه اندازی آخرین مدل زیردریایی روسی "خاباروفسک" هستند. در باره آن اطلاعات زیاد در دست نیست. جدیدترین زیردریایی روسیه "خاباروفسک" می تواند ماهیت جنگ زیر آب را تغییر دهد.

زیردریایی اصلی این پروژه "خاباروفسک" قرار است در ماه ژوئن سال جاری میلادی به بهره برداری برسد. این زیردریایی به دست یک حریف مبتکر و قدرتمند به خدمت می رود. نیروهای دریایی سایر کشورها بعید است که بتوانند چیزی مشابه را تولید کنند، اما قطعاً خواهان مخالفت با سلاح خود هستند. بازی های زیر آب می توانند با شور مجدد از سرگرفته شود. این دفعه روس ها به موشک های بالستیک مستقر در زیر دریایی مجهز نبوده، اما اژدرهای هسته ای غول پیکر پوزیدون را شلیک می کنند. روسیه موفق شد بسیاری از خصوصیات "خاباروفسک" را مخفی نگه دارد. بنابراین، تحلیلگران نظامی مشتاقانه منتظر راه اندازی آن هستند.

"خاباروفسک" چه وقت راه اندازی می شود؟

می دانیم که این کشتی زیرآبی در کارگاه اول واحد تولیدی Sevmash در شهر Severodvinsk واقع در شمال غربی روسیه ساخته می شود. اما تجزیه و تحلیل این کارخانه کشتی سازی اجازه نمی دهد که نتیجه گیری خاصی حاصل شود.

برای انتقال زیردریایی عظیم جثه از کارگاه به بیرون، لازم است ریل های حمل و نقل را آزاد کنید، وسایل شناور را آماده کنید، کشتی را از کارگاه بیرون بکشید. پس از آن کل استخر با آب پر می شود تا زیردریایی بتواند در آنجا قرار بگیرد. ما هنوز هیچ یک از اینها را نمی بینیم.

علاوه بر این، از تصاویر ماهواره ای پیدا است که یک قایق باری بزرگ قرمز از ژوئیه گذشته در محتمل ترین مسیر این کشتی ایستاده است. تاریخ مشخص شده راه اندازی آن به زیر آب ممکن است بسیار خوش بینانه به نظر برسد، اما زمان نشان می دهد، چه خواهد بود .

در مورد این زیردریایی چه چیز مشخص است؟

بر هیچ کس پوشیده نیست که یک کشتی پروژه 08951 وجود دارد. اما منابع روسی در این باره سکوت اختیار کردند. معلوم است که نیمه جلویی بدنه زیر دریایی جدید را شش اژدر بزرگ پوزیدون اشغال خواهد کرد، به این خاطر "خاباروفسک" منحصر به فرد شمرده می شود.

پوزیدون، همچنین به عنوان "استاتوس 6" و "کانیون" ( کدهای ناتو) در غرب معرفی شده است. این زیردریایی مجهز به نیروگاه هسته ای و کلاهک هسته ای بوده و به این خاطر از امکانات تقریبا نامحدودی برخوردار است. بنابراین، پوزیدون برای شهرهای ساحلی آمریکا مانند نیویورک و لس آنجلس خطر جدی خواهد داشت. وزارت دفاع روسیه آن را یک سلاح چند منظوره می نامد و ادعا می کند که این وسیله ممکن است علیه گروه های هوایی ضربتی نیروی دریایی ایالات متحده استفاده شود.