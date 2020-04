ترسی دیگر؛ آیا ابر کرونا وارد می شود؟

اسپوتنیک به نقل از گلوبال تایمز چین: اکنون مشخص شده است که کرونا در ایالات متحده و اروپا با ویروس جدید در چین یا کره جنوبی تفاوت دارد و در غرب نوع آن تهاجمی تر است. آیا زمان آن نرسیده است که برای وارد شدن "ابر کرونا" آماده شویم؟ در مقاله جدیدی که در مجله آمریکایی "مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم" منتشر شده است، آمده است: امروز سه نوع کرونا ویروس وجود دارد که به ویژگی های مصونیت گروه های مختلف جمعیتی بستگی دارد.

آکادمیسین ژونگ نانشان همچنین گفت که ویروس جدید از طریق جهش با محیط سازگار می شود و مسری تر می شود.

جهش دائمی "کووید-19" چه تأثیر دیگری خواهد داشت؟ آیا سرانجام یک "ابر ویروس" وارد خواهد شد؟

نوع اصلی ویروس عمدتا در ایالات متحده و استرالیا قرار دارد.

طبق مقاله ای که در مجله PNAS منتشر شده است، محققان دانشگاه کمبریج انگلیس 160 ژنوم کرونا ویروس را از سراسر جهان تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که "نوع اول ویروس عمدتا در ایالات متحده و استرالیا و نه در ووهان شایع است. اما در عین حال، تأکید می شود که در حال حاضر شواهد جمع آوری شده تصویری روشن از محل خاص منشا اصلی ویروس را ارائه نمی دهند.

پیتر فورستر محقق آکادمیسین انجمن سلطنتی زیست شناسی انگلیس، متخصص ژنتیک در دانشگاه کمبریج، به گلوبال تایمز گفت که هدف از این مطالعه تدوین نقشه تکامل و گسترش نوع جدیدی از کروناویروس بود. برای این کار 160 ژنوم ویروس از دسامبر گذشته تا مارس امسال انتخاب و مشاهده شده اند.

تجزیه و تحلیل روابط تکاملی "کووید-19"، سه نوع از این ویروس را نشان داد - A ، B و C. نوع A که به ویروس های موجود در خفاش ها نزدیک است، قبل از هر موجود دیگری به انسان سرایت می کند. اگرچه نوع A در ووهان یافت شد، اما عمدتاً در ایالات متحده و استرالیا یافت می شود و هیچ ارتباطی با نوع ویروسی که در سرزمین اصلی چین رخ داده است ندارد. حداقل دو سوم از موارد تأیید شده در ایالات متحده مربوط به این نوع ویروس است. در ووهان نوع B متداول بود که از نوع ویروس اصلی جهش یافته بود. در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی نوع C کشف شد که از نوع B ناشی شد. نمونه های کرونای نوع C در چین یافت نشدند، اما در سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و مناطق دیگر یافت گردید.

یک گزارش مطالعاتی که توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده است باعث افزایش توجه دانشگاهیان غربی و رسانه ها شده است. از اظهارنظرهای منتشر شده توسط یک نشریه مرتبط انگلیسی Metro، پیدا است که کاربران اینترنت اکنون متوجه شده اند که ادعاهای اولیه درباره ویروس ووهان ناعادلانه بود.

فورستر تأکید کرد که ردیابی زنجیره کامل جهش این ویروس برای دانشمندان دشوار است، زیرا خیلی سریع جهش یافته است. در حال حاضر، محققان حجم نمونه ها را تا 1001 ژنوم ویروس گسترش داده اند و برخی از الگوها در حال حاضر شناسایی می شوند. همکاران سایر کشورها اصرار داشتند که "ویروسی که در کشورهای غربی شیوع دارد به احتمال زیاد از ووهان ناشی شده است. با وجود این، فورستر در نتیجه گیری از تیم تحقیقاتی خود چنین اطمینان دارد: "ما می توانیم این واقعیت را بیان کنیم که اولین نمونه های کووید-19 که در ووهان یافت می شوند از نوع B هستند و از نوع اصلی A نیستند. ویروس نوع A در ووهان وجود داشته است. اما فقط در مقادیر بسیار کم.

آیا انواع ویروس جهش یافته در خارج از کشور مسری تر هستند؟ چرا موارد بیشتری از بیماری کرونای نوع A در ایالات متحده و استرالیا مشاهده می شود؟

فورستر معتقد است که این به دلیل ویژگی های ژن ها و سیستم ایمنی جمعیت های محلی است. به عبارت ساده، ویروس نوع A نتوانست در ووهان سازگار شود، بنابراین به نوع تهاجمی B تغییر یافت. در ایالات متحده و استرالیا ، نوع A تعداد زیادی از "میزبان" موجود را یافت، در نتیجه، به سرعت گسترش پیدا کرد.

آکادمیسین ژونگ نانشان در مصاحبه اخیر تأکید کرد که، کووید-19 در نتیجه جهش ژن، به سرعت با ارگانیسم انسان سازگار شد. این امر دلیل شدت گسترش آن است. برای مقایسه، مرگ و میر ناشی از کروناویروس 20 برابر بیشتر از آنفلوانزا است.

در تاریخ 12 آوریل، یان ژانکیو، مدیر موسسه ویروس شناسی در دانشگاه ووهان، به خبرنگاران گلوبال تایمز چاپ چین گفت که شیوع انواع مختلف ویروس ها در مناطق گوناگون جهان در واقع مربوط به نژاد است. به اصطلاح "حساسیت جمعیتی به ویروس" در جامعه علمی به معنای سازگاری ویروس با سیستم ایمنی بدن افراد ساکن در یک منطقه خاص است. علاوه بر این، ویروس با حیوانات میزبان و محیط منطقه سازگار می شود.

بسیاری در چین نگران هستند که آیا ناقلین ویروس که از خارج برگشته اند مسری تر هستند؟

به گفته یانگ ژانکیو، فقط افراد محلی، نه چینی، می توانند مستعد به ابتلا به انواع ویروس جهش یافته در خارج از کشور باشند. به عقیده وی، گسترش سریع ویروس از یک طرف با تعداد افراد مبتلا ارتباط دارد، از سوی دیگر با رفت و آمدهای دستجمعی ارتباط تنگاتنگی دارد. اکنون در چین موارد جدیدی از این بیماری وجود ندارد، زیرا این کشور شیوع این بیماری همه گیر را مسدود کرده است و اقدامات جدی برای منزوی کردن برای کسانی که از خارج به کشور باز می گردند اتخاذ شده است. وی گفت: "حتی اگر نوع ویروسی که در کشورهای دیگر گسترش می یابد وارد چین شود، باید مجدداً روند جهش را طی کند."

آیا امکان دارد "ابر کرونا" وارد شود؟

همچنین در دنیا نگرانی هایی وجود دارد که در طی روند گسترش، ویروس به جهش خود ادامه دهد، یا حتی یک "ابرکرونا" وارد شود. یانگ ژانکیو توضیح داد که شاید در آینده انواع جدیدی از کرونا کشف شوند، اما این اتفاق بلافاصله و در یک آن رخ نخواهد داد.

وی در پاسخ به این سؤال كه آیا سرانجام "ابرویروس" وارد می شود یا خیر، پاسخ داد: "اصلاً حتمی نیست. زیرا هرچه قدر ویروس جهش بیشتری داشته باشد، به همان اندازه سازگاری افراد با این ویروس قوی تر خواهد بود، بر همین اساس، توانایی سرایت آن کاهش می یابد و ایجاد بیماری دنیاگیر آسان نخواهد بود. در عمل، حتی یک مورد از این قضیه وجود ندارد که تعداد انواع آن بر قدرت ویروس تأثیر بگذارد. اما شایان ذکر است که اگر محل جهش ویروس آسیب پذیر باشد، شیوع آن ممکن است شدید باشد".

جهش مداوم کرونا چه تأثیری برمبارزه مداوم با همه گیری خواهد داشت؟

به گفته یانگ ژانکیو انواع مختلف ویروس از نظر بیماری زایی آن متفاوت است. به عنوان مثال، نوع متداول در ایتالیا میزان مرگ و میر و بیماری زایی بالاتری دارد، در حالی که نوع شایع در کره جنوبی و ژاپن ، برعکس ، میزان بیماری زایی و مرگ و میر کمتری دارد. شدت بیماری ناشی از انواع مختلف، متفاوت است و بر این اساس روش های درمانی متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، نوع ویروس شایع در چین متعلق به نوع B است. اگر ما از واكسن كروناویروس نوع B استفاده كنیم تا از عفونت در ناحیه تحت تأثیر ویروس نوع A جلوگیری كنیم، اثربخشی آن كم خواهد بود. این شبیه به وضعیت جهش سالانه ویروس آنفلوانزا است. استفاده از واکسن آنفلوانزای قبلی برای جلوگیری از همه گیری سال آینده کارایی نخواهد داشت. یانگ ژانکیو معتقد است با ظهور انواع جدیدی از ویروس، باید واکسن های جدیدی تولید شود.

جهش ویروس نمی تواند تأثیر زیادی بر روی داروها داشته باشد، زیرا هدف آنها به طور عمده فرایند تکثیر ویروس ها است، در حالی که واکسن ها به خود ویروس حمله می کنند. عفونت ویروسی با گیرنده های ویرس همراه است. در حالی که دارو در همان ابتدا و مراحل اولیه گیرنده های ویروس را مسدود می کند و از بروز عفونت توسط هر نوع ویروسی جلوگیری می کند.

نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً عقاید هیئت تحریریه اسپوتنیک را بازتاب نمی دهد.