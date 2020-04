ظهور خون آشامان نوین

وزیر امور خارجه ایران در این توییت خود خطاب به ترامپ افزودند:" آقای ترامپ! یک بار دیگر به وسیله جنگ‌ طلبان همیشگی، گمراه نشو! ایران دوستانی دارد؛ اما هیچکس میلیون‌ها "نیروی نیابتی" ندارد.

برخلاف ایالات متحده که با پنهان‌کاری، دروغ می‌گوید، فریبکاری می‌کند و آدم می‌کشد؛ ایران فقط برای دفاع از خودش دست به اقدام می‌زند، آنهم آشکارا!"

آنهایی که دکتر ظریف را می شناسند بخوبی می دانند که ایشان یک دیپلمات تمام عیار است که به دیپلماسی و مذاکره باور دارد و به هیچ وجه در مورد جنگ دوست ندارد صحبت کند.

در واقع دولت آقای روحانی کلا دولتی است که از ابتدای شروع به کاراش به دنبال حل مشکلات و اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی بوده و هست.

مردم ایران هم وقتی به آقای روحانی رای دادند به دنبال آن بودند که اختلافاتشان با ایالات متحده از طریق مسالمت آمیز و گفتگو و مذاکره حل شود.

اینجا باید توجه داشت که مذاکرات موسوم به مذاکرات هسته ای در واقع مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده بود و پنج کشور دیگر حاضر در این مذاکرات هیچ مشکل و یا اختلافی با ایران نداشتند و فقط آنجا حاضر بودند تا نتیجه این مذاکرات، یعنی برجام، را تضمین کنند، چون ایرانی ها اطمینان نداشتند ایالات متحده پایبند تعهدات خود خواهد بود.

بر عکس تصور ها حتی زمانی که آقای اوباما در کاخ سفید بود هم ایالات متحده به تعهدات خود عمل نکرد و برای فرار از اجرای تعهدات خود بهانه جویی می کرد.

اما نکته ای که امروزه وجود دارد این است که در آن طرف سیاستمدارانی در راس کار قرار گرفته اند که نه فقط به هیچ گونه تعهدی از طرف کشورشان پایبند نیستند بلکه به دنبال جنگ و خونریزی و کشت و کشتار هستند.

عموما افرادی با تفکرات وحشیانه سنتی غرب گرا موسوم به تفکر های گاوچرانی که فکر می کنند می توانند جهان را با همان تفکر هدایت کنند و به دیگران مانند گاوها و یا اسب هایی نگاه می کنند که باید به زور رام شوند و به آنها سواری بدهند.

آنها چون توانسته اند برخی رهبران دست نشانده خود در کشورهای عربی را رام کنند فکر می کنند بقیه هم مثل اینها هستند.

حال اینها در کنار سیاست مدارانی قرار گرفته اند که با تفکر های نئونازی و فاشیستی نام خود را نئولیبرال گذاشته اند.

من نام آنها را خون آشامان نوین می نامم.

چون ظهور آنها همزمان شده با ظهور ویروس کرونا که به قول خودشان از خون خفاش نشآت گرفته.

سیاست مدارانی که باور دارند کشته شدن ملیون ها انسان مهم نیست بهم بقای نسل قویتر که بر اساس عقاید آنها ثروتمند ترها هستند، می باشند.

حتی برخی از این سیاتمداران پا را فراتر گذاشته اند و به راحتی در مورد اینکه جمعیت بشر بسیار زیاد است و این افزایش جمعیت به ضرر اقتصاد جهانی است صحبت می کنند و اظهار می دارند که جمعیت بشر به سه روش باید کنترل شود، کاهش زاد و ولد، راه اندازی جنگ های بزرگ که ملیون ها نفر در آن از بین بروند و یا پخش ویروس و یا به قول خودشان یک طاعون جدید که بتواند تعادل انسانی را بر قرار کند.

به خوانندگان محترم پیشنهاد می کنم گزارشی که در تاریخ 30 شهریور 1394 در مشرق نیوز با عنوان "پشت پرده طرح کاهش جمعیت در جهان از زبان سیاستمداران غربی + عکس و سند" منتشر شده مراجعه کنند تا متوجه این ماجرا شوند.

در آن زمان هنوز نه بحث کرونا مطرح بود نه آقای ترامپ رییس جمهوری آمریکا بود اما مشاهده می کنیم همه طرح هایی که مطرح شده امروزه در حال پیاده شدن است.

طبق پیش بینی ای که خود آقای ترامپ روز گذشته مطرح کرد حدود یکصد تا دوست هزار آمریکایی احتمالا قبل از اینکه امکان کنترل ویروس کرونا محقق گردد کشته خواهند شد.

اگر اینگونه باشد یعنی حد اقل حدود ده برابر این تعداد در سطح جهان جان خود را از دست خواهند داد شاید مقداری کمتر یا بیشتر.

اما این ماجرا خواسته گروه های خون آشام نوین را محقق نمی کند چون بر اساس خواسته آنها حد اقل یک سوم جمعیت کره زمین باید حذف شوند.