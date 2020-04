تعلل آمریکا در مهار کرونا؛ حنای بعد عروسی

اسپوتنیک - بر خلاف ادعاهای دونالد ترامپ، مقامات آن کشور نمی توانند با شیوع کرونا بطور ثمربخش مقابله کنند، و سیستم پزشکی آن برای درمان صدها هزار بیمار سازگار نیست. آمریکایی ها همواره در خط مقدم مبارزه با بیماری های همه گیر جهانی موفق بوده اند. شیوع بیماریهای SARS ،Zika و تب ابولا، هر چند که ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دادند، امنیت ملی آن را تهدید نکردند.

به گفته آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سابق ناتو، آمریکا توسط "کانادا و مکزیک همسایگان دوست و دو اقیانوس بصورت مطمئن "احاطه شده است". ایالات متحده چندین دهه است که هم با دشمنان واقعی و هم با ویروس ها یک میدان نبرد نبوده است و اکنون که تهدید از درون وارد می شود، این کشور به سادگی نمی داند چه کار کند.