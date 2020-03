اگر آمریکا تحریم های ایران را لغو نکند، خوی ظالمانه ی خود را نشان داده

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان با شیوع ویروس کرونا درگیر این بیماری همه گیر جهانی شد، اما تفاوت اصلی و عمده ی ایران با دیگر کشورها وجود تحریم های ایالات متحده ی آمریکا علیه این کشور بوده که باعث شده تا در تهیه و ارائه بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی دچار مشکل شود کشورهای بسیاری همراه با نهادها و مقامات ایرانی از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا تحریم های آمریکا علیه ایران لغو شود.

آقای اسدالله عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مجلس جمهوری اسلامی ایران درباره تحریم‌های آمریکا و تاثیرات آن بر کنترل کرونا در ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: